Сборы фильма «Домовенок Кузя 2» превысили 500 млн рублей

30 марта сборы фильма «Домовёнок Кузя 2» превысили 500 млн рублей. Такого результата картина добилась на 12-й день с момента выхода — премьера состоялась 19 марта. Лента остаётся лидером проката, обгоняя мелодраму «Твоё сердце будет разбито» и другие картины.

События «Домовёнка Кузи 2» разворачиваются спустя несколько лет после финала первого фильма. Кузя продолжает жить с Наташей и её семьёй. Баба Яга окончательно перебралась в мир людей и старается быть полезной. Всё кажется спокойным, но в их дом приходит загадочная гостья – Тихоня, с которой начинается новая волна волшебных и опасных событий. Героям предстоит снова объединиться, чтобы защитить мир от Кощея и сохранить мир сказок.

Главные роли вновь исполнили Екатерина Стулова (Баба-яга), Софья Петрова (Наташа), Марк Богатырёв (Андрей), Евгения Малахова (мама Наташи) и другие актёры. Роль Кощея досталась Ивану Охлобыстину («Интерны»). Оригинальная картина вышла в России в 2024 году и собрала в прокате более 1 млрд рублей.