Как будет выходить первый сезон сериала «Большой человек»

Расписание выхода сериала «Большой человек» от ТНТ
Уже 30 марта состоится премьера сериала «Большой человек». Проект расскажет историю айтишника Матвея — закомплексованного парня с лишним весом. Герой влюбляется в красавицу Свету из своего офиса, которая не испытывает к нему влечения. Тогда он решает начать заниматься в спортзале, где сталкивается со строгим тренером Юлией.
В первый сезон шоу войдёт 20 эпизодов — они будут выходить по будням на телеканале ТНТ. Финал состоится уже 9 апреля.
- Эпизод Дата выхода
- 1-я серия 30 марта
- 2-я серия 30 марта
- 3-я серия 30 марта
- 4-я серия 31 марта
- 5-я серия 31 марта
- 6-я серия 31 марта
- 7-я серия 1 апреля
- 8-я серия 1 апреля
- 9-я серия 1 апреля
- 10-я серия 2 апреля
- 11-я серия 2 апреля
- 12-я серия 2 апреля
- 13-я серия 6 апреля
- 14-я серия 6 апреля
- 15-я серия 7 апреля
- 16-я серия 7 апреля
- 17-я серия 8 апреля
- 18-я серия 8 апреля
- 19-я серия 9 апреля
- 20-я серия 9 апреля