Вышел тизер спортивного сериала «Первая ракетка» с Данилой Козловским

Онлайн-кинотеатр Wink представил дебютный тизер сериала «Первая ракетка». Теннисное шоу с Данилой Козловским стартует уже этой весной на стриминге.

Шоу расскажет историю теннисистки Кати, которая вынуждена бросить профессиональный спорт. Она притворяется новичком и ездит на частные корты, где играет на деньги. Её замечает бывший профессиональный спортсмен Игорь Стрельников и понимает, что Катя — это его шанс вернуться в мир большого спорта.

Главные роли в сериале сыграли Данила Козловский («Легенда №17») и Полина Гухман («Фишер»). Сценаристом выступил Андрей Мухортов («Тётя Марта»).