Шоураннер «Пацанов» объяснил, почему избегает модели Marvel

Шоураннер «Пацанов» Эрик Крипке заверил, что финальный сезон сериала не потребует обязательного просмотра «Поколение «Ви». Несмотря на то что персонажи из спин-оффа появятся в пятом сезоне, Крипке назвал это приятным бонусом.

По его словам, он намеренно избегает модели Marvel, при которой зрители вынуждены смотреть десятки проектов, чтобы понять основной сюжет.

Очень боюсь ситуации, когда зрителю нужно сначала посмотреть кучу всего, чтобы понять происходящее. Это не должно превращаться в рутину. Появление персонажей из других шоу — это просто приятный бонус, не более. Никогда не хочу, чтобы это ощущалось как домашнее задание.

Во вселенной «Пацанов» также готовится приквел «Восхождение Vought» с возвращением Штормфронт и Солдатика. Пятый сезон выходит на Prime Video 8 апреля.