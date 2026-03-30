Вышел завершающий эпизод второго сезона сериала «Рай»

30 марта состоялась премьера восьмого эпизода второго сезона сериала «Рай». Фантастический проект от авторов «Это мы» ушёл на перерыв — второй сезон официально завершён. В ближайшие дни создатели начнут съёмки третьего сезона, который выйдет в начале 2027 года и станет для ленты финальным.

События второго сезона «Рая» разворачиваются сразу после финала первого. Сотрудник службы безопасности президента США Ксавье Коллинз выбирается на поверхность Земли в поисках своей жены. Тем временем в подземном городе раскрываются новые тайны о происхождении гигантского укрытия.

К главным ролям в шоу вернулись Стерлинг К. Браун, Джулианна Николсон, Сара Шахи, Николь Брайдон Блум и другие актёры. К ним в продолжении присоединилась Шейлин Вудли («Большая маленькая ложь»), она сыграла одну из выживших после глобальной катастрофы. Второй сезон «Рая» получил высокие оценки от зрителей и критиков, а также стал одним из самых популярных оригинальных проектов онлайн-кинотеатра Hulu.