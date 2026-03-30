Объявлено расписание выхода мистического сериала «Зов русалки»

Расписание выхода мистического сериала «Зов русалки»
Уже 30 марта состоится премьера мистического сериала «Зов русалки». Детективный проект расскажет о прибрежном городе, в котором начинают происходить таинственные убийства. На телах жертв остаётся странная чешуя, а сам убийца не попадает на камеры видеонаблюдения. Жители уверены, что в городе пробудилась русалка из старинной легенды. Расследовать запутанное дело придётся Юрию Бахтину, который доверяет только фактам и своей логике.
В первый сезон шоу войдёт восемь эпизодов — они будут выходить по будням на телеканале «ТВ-3». Финал состоится 9 апреля.
Расписание выхода сериала «Зов русалки» от ТВ-3
- Эпизод Дата выхода
- Первая серия 30 марта
- Вторая серия 31 марта
- Третья серия 1 апреля
- Четвёртая серия 2 апреля
- Пятая серия 6 апреля
- Шестая серия 7 апреля
- Седьмая серия 8 апреля
- Восьмая серия 9 апреля