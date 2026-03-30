Вышел трейлер «Семи верст до рассвета» с Федором Добронравовым

Компания «Каро Премьер» выпустила трейлер драмы «Семь вёрст до рассвета» с Фёдором Добронравовым в главной роли. Премьера состоится 30 апреля.

Фильм основан на реальных событиях зимы 1942 года. Крестьянин Матвей Кузьмин повторил подвиг Ивана Сусанина в оккупированной Псковской области — получив приказ провести немецкий отряд в тылы Красной Армии, он повёл врагов по бездорожью сквозь метель, чтобы сорвать диверсию. В основу сценария легла повесть Бориса Полевого.

Главные роли исполнили Фёдор Добронравов, Мария Шукшина, Виктор Добронравов, Артём Быстров и Тимофей Кочнев. Создатели фильма изучали архивные материалы, военные хроники и мемуары для воссоздания исторической достоверности.