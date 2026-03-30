Главные премьеры недели: что посмотреть в кино

На этой неделе киноэкраны предлагают на выбор множество новых фильмов - от трогательных драм до запутанных детективных историй. Тут и долгожданная экранизация бестселлера Анны Джейн "Твое сердце будет разбито", и повторный прокат полнометражного аниме Хаяо Миядзаки "Мальчик и птица". А для любителей приключений отлично подойдут фильмы "Космическая собака Лида" и "Секретный агент".

© Российская Газета

"Твое сердце будет разбито" (Россия, 2026)

Жанр: мелодрама

Старшеклассница Полина, переживающая травлю в новой школе, заключает договор с главным хулиганом Барсом: он будет изображать ее парня и оберегать от обидчиков, а она - выполнять любые его прихоти. По мере развития этой интриги между ними вспыхивают искренние чувства, однако семья и одноклассники девушки хотят разорвать эту связь.

В ролях: Вероника Журавлева, Даниэль Вегас, Аля Майер, Максим Сапрыкин, Евгения Лоза, Павел Кузьмин, Иван Трушин, Александра Тихонова, Маргарита Дьяченкова, Антон Соломатин и другие.

"Космическая собака Лида" (Россия, 2026)

Жанр: фантастика

В 2000 году 13-летний Игорь живет с мамой, отчимом и собакой Лидой, вернувшейся из космоса, - подарком от отца-космонавта. В одну ночь мальчик решает сбежать из дома. Лида помогает ему встретить 40-летнего себя из будущего. Взрослый Игорь предупреждает: через три дня отец погибнет при взрыве ракеты на старте, и это разрушит всю его жизнь. Мальчик, его взрослая версия и Лида отправляются на Байконур, чтобы остановить запуск и изменить судьбу.

В ролях: Евгений Ткачук, Евгений Стычкин, Юлия Пересильд, Сергей Безруков, Александра Бортич, Данила Харенко, Шани, Алексей Макаров, Ольга Науменко, Игорь Фурманюк и другие.

Жанр: драма, триллер, криминал

В 1977 году вдовец и бывший ученый приезжает в Ресифи во время карнавала. Он селится в гостевом доме у приветливой старушки, навещает маленького сына у бабушки с дедушкой и устраивается работать в бюро удостоверений личности, чтобы разыскать документы матери. Вероятно, он от кого-то прячется.

В ролях: Вагнер Моура, Карлос Франциско, Таня Мария, Роберио Диохенес, Мария Фернанда Кандиду, Габриел Леони, Рони Вийела, Кайони Венансио, Элис Карвальо, Удо Кир и другие.

"Мальчик и птица" (Япония, 2023)

Жанр: фэнтези, драма, приключения

Спустя три года после начала Тихоокеанской войны мама мальчика Махито погибает при пожаре в Токио. Через год его отец женится на ее сестре и отправляет сына жить в деревню. Глава семьи трудится на оборонном заводе и практически не бывает дома, так что мальчик постоянно находится с беременной мачехой, старой прислугой и назойливой серой цаплей. Птица обещает отвести его к матери и заводит в загадочную башню, окруженную местными легендами.