Рецензия на фильм «Они придут за тобой»

В России о Кирилле Соколове заговорили после фильма «Папа, сдохни». Кино часто называли смесью «Омерзительной восьмёрки» и «Убить Билла». Камерная локация, яркие персонажи с тёмной мотивацией и хлёсткие диалоги, которые шаг за шагом наращивали напряжение. Естественно, всё это перерастало в безумный экшен — с реками крови, причудливыми пролётами камеры и гиперболизированным насилием.

Кирилл Соколов вместе с актёрами на протяжении 100 минут просто развлекался и делал это красиво. Поэтому кто-то после сеанса жаловался на дичь, а кто-то выходил с мыслью: «Боже, это были невероятные 100 минут».

Теперь режиссёр дорос до Голливуда и взял на главные роли Зази Битц, Тома Фелтона и других звёзд. Вот только его стиль совсем не изменился. «Они придут за тобой» — это минимум сюжета и много весёлого ультранасилия. Если вам такое по душе, то полу́чите от фильма великое удовольствие.

«Они придут за тобой»: главное о фильме

Название: «Они придут за тобой» (They Will Kill You).

Автор: Кирилл Соколов.

Актёры: Зази Битц, Патриша Аркетт, Том Фелтон и другие.

Дата выхода: с 26 марта в мировом прокате.

Жанр: боевик, комедия, ужасы.

Страна: ЮАР, США.

«Они придут за тобой»: где смотреть?

Премьера в мировых кинотеатрах состоялась 26 марта. Неофициальные показы в России начнутся примерно в начале апреля.

Минимум сюжета, максимум безумного экшена

Азия Ривз (Зази Битц) устраивается горничной в пафосный отель. Это странное место: прислуга ведёт себя подозрительно, местные работники временами исчезают, а на зеркале в комнате Азии написано «Они придут за тобой». И ведь жуткие люди в масках и с оружием действительно приходят. Вот только охота идёт не по плану. Потому что не героиню заперли со злодеями, это их заперли с Азией.

Новый фильм Кирилла Соколова работает по простой формуле — минимум сюжета и максимум поединков. Вся болтовня, тайны жуткого места и семейная драма занимают от силы 30 минут, а вот под дикий экшен выделили солидный час. И ведь какой это экшен!

Почти весь хронометраж героиня Зази Битц рубит конечности, отстреливает головы, размахивает топором и мачете, поджигает и замораживает несчастных, а в оружие превращает всё — от ножки стола до банального матраса. Тем временем из раненых гиперболизированно хлещет кровь, камера кружит по локации и берёт причудливые ракурсы, а актёры по-настоящему выкладываются. Тут и толковая хореография, и стильные лонгшоты, и завораживающее слоумо, которое ведёт к брутальным фаталити и горам трупов.

На фоне, конечно, звучит драйвовая музыка, чтобы зритель вопил: «Руби их, Азия. Давай, ещё, ещё!» Она же рубит и, прислушиваясь к мнению зала, не планирует останавливаться.

«Они придут за тобой» — своего рода «Убить Билла» на максималках. Соколов выкинул сюжет, умножил темп на два и скупил, кажется, всю бутафорскую кровь в Голливуде. В итоге из кинотеатра выходишь как с безбашенного аттракциона, который ни разу не дал передышку. Честное слово, на некоторых фильмах не хочется отвлекаться на телефон, но здесь это физически невозможно. Настолько высокая динамика и настолько выверенное чувство стиля.

Причём злодеи одновременно и карикатурные, и яркие, а экшен злой и комичный. После очередной расправы не знаешь, тебе истерично смеяться или хвататься за сердце. В этом диссонансе сила Соколова, который обычный мордобой превращает в неоднозначное искусство — этим и завораживает.

На мой вкус, за последние годы экшен-фильмов тех же качества, креатива и безумия не выходило. «Балерина» на фоне новинки кажется нежной, «Манкимен» — будничным, а «Немая ярость» — скучным. Поэтому рекомендация простая: если любите фильмы, где повсюду мясо, кровь и кишки, то обязательно посмотрите «Они придут за тобой».

«Они придут за тобой»: стоит ли смотреть?

Голливудский дебют Кирилла Соколова — это полтора часа драйва, отменная постановка, литры крови, отрубленные конечности и проломленные головы. Всё это с выдающимся чувством вкуса, высоким темпом и комбинацией ультранасилия с комичностью. Если подобное описание вас не смущает, то от просмотра получите огромное удовольствие.

Оценка «Они придут за тобой» — 8,5 из 10

