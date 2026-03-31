Возвращение любимых героев: что можно посмотреть этой весной

Весной пробуждается не только природа, но и долгожданные продолжения полюбившихся фильмов. На экраны возвращаются старые герои: озорной домовенок Кузя, мудрые коты Эрмитажа и отважная Царевна-лягушка.

"Домовенок Кузя 2" (Россия, 2026)

Жанр: комедия, семейный, фэнтези

Милый домовенок Кузя живет с девочкой Наташей и ее семьей, а Баба Яга - в мире людей, помогая окружающим. Все идет своим чередом, пока в доме не появляется таинственная Тихоня, которая запускает новую цепь волшебных и опасных приключений. Теперь всем придется объединиться, чтобы одолеть Кощея и сохранить сказочный мир.

В ролях: Сергей Бурунов, Гарик Харламов, Полина Гагарина, Екатерина Стулова, Иван Охлобыстин, София Петрова, Марк Богатырев, Женя Малахова, Олег Комаров, Алексей Гаврилов и другие.

"Коты Эрмитажа 2. Тайна египетского зала" (Россия, 2026)

Жанр: детский, комедия, приключения

В секретных проходах под Эрмитажем мышь Морис находит древний папирус с картой, с помощью которой можно найти египетского Джинна. Как известно, он исполняет лишь одно желание раз в тысячу лет. Винсент, Клеопатра, Морис и другие отважные зверята отправляются в захватывающее путешествие, соревнуясь друг с другом за шанс первым найти Джинна. Но испытания на пути можно преодолеть только всем вместе.

В ролях: Дарья Блохина, Снежана Самохина, Роман Курцын, Диомид Виноградов и другие.

Кадр из фильма "Коты Эрмитажа 2. Тайна египетского зала"

"Царевна-лягушка 2" (Россия, 2026)

Жанр: семейный, приключения, фэнтези

После снятия проклятия Кощея Иван Царевич и Василиса начинают готовиться к свадьбе. Но во время праздничной церемонии древнее зло похищает невесту. Иван, его сестра Варя и их друзья следуют в волшебное Тмутараканское царство, чтобы спасти ее. На их пути будут испытания, чудеса и проверка истинной любви, способной одолеть любую тьму.

В ролях: Валентина Ляпина, Александр Метелкин, Никита Кологривый, Алиса Руденко, Роман Курцын, Светлана Пермякова, Жанна Маркевич, Виктор Логинов, Елена Ксенофонтова, Ян Цапник и другие.