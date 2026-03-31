В Москве показали фильм об изобретателе в области комбинированных съемок

11-й Фестиваль актуального научного кино открылся монтажным фильмом «Однажды в Ленинграде» Михаила Архипова. Он о родоначальнике научной фантастики, изобретателе в области комбинированных съемок Павле Клушанцеве, открытия которого впечатлили Стэнли Кубрика, Ридли Скотта и Джорджа Лукаса.

© Московский Комсомолец

Михаил Архипов со своей командой даже подготовил парные кадры из фильма Клушанцева и «Космической одиссеи» Стэнли Кубрика (1968), «Прометея» Ридли Скотта (2012). Интересно, что модератор ФАНКа выразил сомнение относительно влияния идей Клушанцева на вышеназванных режиссеров. Как тут не вспомнить победителя Венецианского кинофестиваля 2017 года Гильермо дель Торо с его «Формой воды», который дал понять, что на него произвела впечатление советская картина «Человек-амфибия» по роману Александра Беляева.

Михаил Архипов считает, что метод больших миниатюр, который использовал Клушанцев, успешно использует в своих сай-фаях канадский режиссер Дени Вильнев, снявший уже не одну «Дюну». Понятно, что технологии рванули вперед, и уже не используется призма Клушанцева, его кубы с полуотражающими поверхностями, блуждающая маска, но многие принципы живы.

В свое время права на его «Планету бурь», выпущенную в 1962 году, приобрели 28 стран. Прежде чем прийти к этой картине, Клушанцев снял десятки научно-популярных картин, в том числе и в блокадном Ленинграде, о том, как самостоятельно изготовить мыло из растений.

Год назад Михаил Архипов участвовал в основном конкурсе ММКФ с игровой картиной «Планета», и она тоже была о Клушанцеве, выведенном под другим именем. Когда съемки завершились, с «Ленфильма» поступило предложение сделать документальное кино про Клушанцева. И Михаил Архипов погрузился в архивы, изучил личное дело Павла Клушанцева в ЦГАЛИ. Его фильм «Однажды в Ленинграде» на 85 процентов состоит из кинохроники.

«Это работа не для каждого режиссера, — считает Михаил. — Среднестатистический выпускник киновуза России не захочет заниматься таким кинематографом, поскольку ему надо поскорее вбежать в профессию и прославиться».

Сам Архипов, прежде чем стать кинорежиссером, окончил Военный университет связи и стал специалистом космической (спутниковой) связи, изучал историю кино. Как такового режиссерского образования у него нет, как и у его знаменитого мастера Олега Ковалова, совмещающего киноведение с режиссурой.

Клушанцеву казалось, что игровая фантастическая картина «Планета бурь» после работы в научно-популярном кино выведет его на новую орбиту. Однако оценку картины можно свести к такой фразе: «это не то, чего мы ожидали». Как говорит Архипов, к комбинированным съемкам претензий нет, они великолепны, а работа с актерами вызывала вопросы. Так что продолжения для Клушанцева не последовало.

Он родился в 1910-м в Санкт-Петербурге, большую часть жизни прожил в Ленинграде, а умер в 1999 году, то есть был нашим современником. Через его жизнь в «Однажды в Ленинграде» показали важнейшие события минувшего века: революцию, войну, блокаду. Сам он познал взлеты и забвение, отстранение от кино, ушел в итоге в литературную деятельность, сочинял книги для детей, хотя мог бы еще долго работать в кино. Однажды ему довелось побывать в Голливуде, где его идеями заинтересовались специалисты.

Фильм построен на воспоминаниях Клушанцева, которые он фиксировал до последних дней. Михаил Архипов нашел в архивах его неопубликованное эссе, написанное уже старческой рукой. В фильме звучит закадровый голос актера Валентина Морозова, записанный так, как это было в советском научно-популярном кино. В сочетании с музыкой из «Русских тупиков» Настасьи Хрущевой ассоциативным монтажным ритмом он придает своеобразие картине.