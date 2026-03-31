«Оскар» покинет ТВ ради интернета

Академия кинематографических искусств и наук США сообщила, что церемония вручения премии "Оскар" переедет из голливудского театра Dolby, где проходила в течение 27 лет, в театр Peacock в комплексе L.A. Live.

Организаторы заявляют, что площадка в популярном развлекательном районе в самом центре Лос-Анджелеса предлагает большую вместимость зала, более современные удобства и новый дизайн для самой важной ночи в мировой киноиндустрии. В театре Peacock в 2029 году пройдет 101-я церемония вручения премии "Оскар" и будет там проводиться до 2039 года.

Церемония 2029 года также ознаменует дебют "Оскара" на YouTube, завершив многолетнюю традицию трансляций на канале ABC. Этот переход станет частью стратегии по противодействию сокращению телевизионной аудитории, которая в этом году упала до 17,9 миллиона, за счет использования глобальной популярности и доступности YouTube. Таким образом, предстоит фактически всесторонняя перезагрузка некогда самого любимого телешоу мира: новая площадка и новая модель распространения премии. Организаторы обещают будущим зрителям незабываемые впечатления.

Театр Dolby был домом для церемонии вручения премии "Оскар" с 2002 года за исключением 2021 года, когда из-за пандемии ковида шоу в сильно урезанном масштабе прошло в историческом здании железнодорожного вокзала Union Station. Театр Dolby на Голливудском бульваре с его красной дорожкой рядом с Аллеей славы за многие годы стал символом славы киноиндустрии, и в 2028 году он в последний раз зажжет огни "Оскара" на юбилейной, сотой церемонии вручения Академических премий.