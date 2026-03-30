Названа дата выхода фильма «Горничная 2»

Lionsgate объявила дату выхода «Горничной 2» — 17 декабря 2027 года. Главную роль вновь сыграет Сидни Суини, к ней присоединится звезда трилогии «Человек-паук» Кирстен Данст.

Студия намеренно ставит картину в новогодний прокатный период — ровно как и первый фильм, который открылся скромно ($19 млн в первый уикенд), но удержался в топах на протяжении всего праздничного сезона и в итоге собрал почти $400 млн при бюджете $35 млн.

В тот же день в прокат выйдут «Мстители: Секретные войны» и «Властелин колец: Охота на Голлума». Lionsgate рассчитывает на женскую аудиторию как альтернативу этим блокбастерам.