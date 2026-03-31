Появился трейлер сериальной адаптации манги «Призрак в доспехах»

Аниме-сериал "Призрак в доспехах" (Koukaku Kidoutai / The Ghost in the Shell), основанный на культовой одноименной манге Масамунэ Сиро, получил очередной тизер-трейлер.

Довольно подробная экранизация шедевра японской фантастики в очередной раз расскажет историю майора Мотоко Кусанаги и ее команды, борющейся с высокотехнологичными преступлениями и кибертерроризмом.

Создатели нового прочтения настаивают, что это будет максимально точная экранизация серии книг - как по сюжету, так и визуально.

Премьера ожидается в июле.

Первая экранизация "Призрака в доспехах" была снята в 1995 году классиком японской анимации Мамору Осии ("Полиция будущего", "Яйцо ангела") - фильм оказал колоссальное влияние на всю современную фантастику, включая "Матрицу" и "Бегущего по лезвию 2049".

В 2004 году история была продолжена в картине "Призрак в доспехах: Невинность", еще 13 лет спустя Руперт Сандерс снял одноименный фантастический боевик со Скарлетт Йоханссон и Такэси Китано.

В начале 2000-х также выходил аниме-сериал "Призрак в доспехах: Синдром одиночки", за которым последовало шоу Netflix "Призрак в доспехах: SAC_2045", вызвавшее массу вопросов у поклонников серии.