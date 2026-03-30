В Госдуме объяснили, почему Андреасяну не следует снимать «Войну и мир»

Режиссеру Сарику Андреасяну не стоит снимать сериал по роману писателя Льва Толстого «Война и мир». Такое мнение высказала первый заместитель председателя комитета по культуре Госдумы России Елена Драпеко.

Она напомнила, что произведение является сложным для экранизации, потому нет уверенности, что режиссер справится этой задачей.

«Я не думаю, что Сарик Андреасян относится к категории режиссеров, которым можно доверить такое великое произведение», — подчеркнула Драпеко.

Депутат напомнила, что эталоном до сих пор является советская экранизация произведения в режиссуре Сергея Бондарчука, сообщает News.ru.

Сарик Андреасян ранее решил дать комментарий по поводу критики его фильмов. Многие эксперты недовольны картинами Андреасяна: одних не устраивает уровень его работ, других — кумовство актера. Он подчеркнул, что его никак не задевает негатив вокруг своих работ.

До этого Андреасян оказался замешан в конфликте, который был вызван обсуждением «Аноры», Андрея Тарковского и фестивального кино со студентами Московской международной киношколы. Свою речь Андреасян сопроводил ненормативной лексикой. В результате скандала режиссер покинул лекцию раньше времени под смех и ироничные аплодисменты студентов.