«Ленфильм» снимет кино о «китайском» Петербурге

"Ленфильм" снимет картины о китайской культуре в Санкт-Петербурге и о юном Александре Невском. Об этих и других творческих планах киностудии в интервью ТАСС сообщила ее генеральный директор Надежда Андрющенко.

«У киностудии в работе — четыре проекта, которые реализуются при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга. Два из них — на этапе подготовки: документальный фильм о комплексе защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений — "Город на грани. История Петербургской дамбы", а также "Петербург Поднебесный" — исследование китайской культуры в городе на Неве», — рассказала гендиректор.

Кроме того, на этапе подготовки находится проект "Юный князь. Александр Невский", поддержанный Фондом кино, добавила она.

«В планах на 2026 год — подача на конкурсы Министерства культуры трех игровых картин, одна из которых — финалист лаборатории "Ленфильм-дебют", и трех документальных картин, одна из которых традиционно про город», — отметила Андрющенко.

Глава киностудии напомнила, что недавно завершился съемочный период художественного полнометражного фильма "На краю детства" (совместно со студией "Автор") о девочке-почтальоне в блокадном Ленинграде. Это дебютная работа режиссера Владимира Захаренко, ученика народного артиста России Сергея Снежкина. Также в феврале закончились съемки документального фильма "Мечты под огнем" о студентах Российского государственного института сценических искусств из Мариуполя.

Студия традиционно поддерживает молодых кинематографистов, а помогает выпускникам в съемках дипломных проектов, указала Андрющенко.

«Сейчас в работе находится дебютный проект "Штука" студентки Петербургского института кино и телевидения Алисы Зарубиной», — рассказала она.

