«Ленфильм» продолжит поддерживать дебютное кино

"Ленфильм" будет продолжать поддержку дебютного кино, на его базе в 2026 году будет организована уже пятая по счету лаборатория для сценаристов и режиссеров-дебютантов в "полном метре". Об этом в интервью ТАСС сообщила гендиректор киностудии Надежда Андрющенко.

© РИА Новости

«В этом году студия получила поддержку Министерства культуры на 5-й юбилейный сезон проекта "Ленфильм Дебют". С 10 марта мы начали прием заявок, — рассказала Андрющенко. — За пять лет программы отобрано 40 проектов из порядка 2 тыс. заявок из всех регионов России».

Глава киностудии отметила, что более 20 проектов уже реализованы или находятся в производстве, среди них — Никита Грушин с проектом "Новый дом" ("Кинокомпания Атлантик"), Нина Волова с проектом "Фейерверки днем" ("Гонзо Фильм"), Клава Коршунова с проектом "Ваня".

«Многие завершенные уже завоевали признание на кинорынке: "Северная станция" Сергея Овечко — две награды на международном фестивале "Дух огня": приз гильдии кинооператоров имени Павла Лебешева за лучшую операторскую работу и приз имени Александра Абдулова за лучшую женскую роль», — указала она.

Кроме того, Артем Тумаков получил денежный сертификат на завершение съемок фильма "А как правильно?". Награда была вручена в рамках секции "Фильм в работе" на фестивале "Дух огня". Игорь Марченко с проектом "Счастлив, когда ты нет" (2025) стал победителем конкурса полнометражных фильмов фестиваля "Короче-2025".

«Один из проектов последней лаборатории отправится на питчинг Министерства культуры уже от нашей киностудии», — также добавила Андрющенко.

О «Ленфильм-дебюте»

В рамках лаборатории 10 режиссеров-дебютантов в течение полугода учатся и дорабатывают свои сценарии под руководством ведущих российских кинематографистов, чтобы затем представить проекты на питчинге перед экспертами индустрии и запустить производство своих дебютных картин.

Мастерами пятого сезона стали Алексей Сашин — сценарист фильмов "Волшебник", "Невиновный", креативный продюсер сериалов "Кино про бандитов", "Подслушано в Рыбинске", а также начальник службы производства контента медиаплатформы "Смотрим", продюсер и креативный продюсер Мария Дубова, в ее фильмографии — проекты "Трасса смерти", "Динозавр", "Тайга" и другие.

Прием заявок на пятый сезон лаборатории открыт до 5 мая 2026 года.

Полный текст интервью будет опубликован 31 марта в 10:00 мск.