Как Москва становится одним из мировых лидеров кинопроизводства

Прибыть на Витебский вокзал и прогуляться по маленькому городку Италии, заглянуть в Берлин и оказаться перед Рейхстагом, увидеть средневековые хижины и инопланетный город... Все это возможно, лишь выехав в Новую Москву, где находится кинопарк "Москино", способный реализовать любую фантазию сценариста и режиссера.

Под декорации, построенные в реальную величину, город отдал кинопроизводителям сотни гектаров земли. Масштабы впечатляют - уже сейчас в парке работают 36 натурных площадок под открытым небом. "Продолжим и дальше укреплять позиции столицы как лидера отечественной киноиндустрии и центра кинопроизводства мирового уровня", - такое амбициозное заявление сделал мэр Москвы Сергей Собянин.

Вместе с кинопарком в Московский кинокластер входит легендарная Киностудия Горького, кинозавод "Москино" на Рязанском проспекте и сеть кинотеатров "Москино". Впрочем, если продюсерам нужно срочно снять сцену, скажем, на Кремлевской набережной или Цветном бульваре, им тоже не откажут. Московская кинокомиссия и киноплатформа "Москино", на которой можно выбрать нужное для съемок место, оперативно рассмотрят заявку и дадут свое согласие. В прошлом году на съемочных площадках кинокластера и улицах города отсняли 870 проектов - от семейных фильмов и комедийных сериалов до музыкальных клипов. Для сравнения: это на 38 процентов больше, чем годом ранее. Неудивительно, что новый, 2026 год начался для россиян сразу с двух громких премьер - сказки "Буратино" и детского фильма "Простоквашино". К слову, первый всего за две недели собрал в прокате более двух миллиардов рублей. Съемки же проходили как раз в кинопарке, где и был построен итальянский городок XIX века с домом папы Карло, костелом, школой, книжными лавками и булочными.

Что с ним теперь? Сейчас эта площадка называется "провинциальный город Европы". Вывески, которые напоминали сказку, сняли, и теперь городок готов принять новых киношников, которые могут рассказать на его улицах любую историю. Примерно то же самое происходит и с другими декорациями - даже построенный под конкретный фильм город продолжает жить. Строят такие города, к слову, на совесть, - они легко простоят полвека и даже дольше.

Одна из последних декораций, которая появилась всего неделю назад, - корабль и верфи времен Петра I для съемок фильма "Холоп 3". Территория с искусственным водоемом стала морским портом, куда по сюжету попадают герои фильма.

"Мы долго искали подходящие верфи по всей России, но каждая экспедиция сопряжена с большими финансовыми затратами. В кинопарке сразу увидели его потенциал: декорации выполнены добротно, удобно и очень кинематографично", - рассказал продюсер фильма Вазген Хачатрян.

А для сериала "Князь Андрей" здесь построили уникальное сооружение XII века, резиденцию князя в Боголюбово. Там она сохранилась лишь частично, и в ней располагается женский монастырь. Так что снимать в аутентичных интерьерах было невозможно. "Строительство нужной натуры в кинопарке нас просто спасло. Раньше о таком мы могли только мечтать. Я был на студии Universal 15 лет назад, и кинопарк выглядит сейчас намного круче, просто фантастически", - поделился впечатлениями от съемок режиссер сериала "Князь Андрей" Давид Ткебучава.

Расцвела и Киностудия Горького, где при поддержке правительства Москвы ведется реконструкция. На месте заброшенных съемочных павильонов вырастает современное производство контента. По оценкам властей, общая площадь действующих павильонов студии увеличится более чем в 10 раз: с почти 10 тысяч до 106 тысяч квадратных метров. На улице Сергея Эйзенштейна работает производственно-павильонный комплекс (5,5 тысячи квадратных метров) со съемочным павильоном и двумя цифровыми студиями.

Есть впечатляющие новинки и на территории кинозавода "Москино" на Рязанском проспекте. С прошлого года тут актеров снимают на фоне LED-экранов, площадь которых свыше 300 квадратных метров! Огромный телевизор напоминает шайбу и позволяет снимать кинофильмы любой сложности в павильоне. Главное - ни зритель, ни даже профессионал не сможет понять, что сцена снята не в стенах, на экране все похоже на правду. Плюс таких экранов - они избавляют большую команду тех, кто делает кино, от необходимости выезжать за пределы столицы, экономя время и деньги.

"Инфраструктура кинозавода заметно улучшилась по сравнению с двумя годами ранее, когда мы снимали чудо-сериал "Последний богатырь. Наследие", - рассказал режиссер проекта "Последний богатырь. Колобок" Антон Маслов. - Теперь у нас есть возможность снимать большие истории".

Он уточнил, что для съемок бронировал павильон за полгода.

"Планируем закончить создание креативного кластера на кинозаводе "Москино", где появятся уникальный павильон для подводных съемок, фиджитал-арена для проведения мультиформатных мероприятий и центр технологий и инноваций", - отметил Собянин.

На второй площадке Киностудии Горького на Валдайском проезде, 16, завершается строительство нового студийно-производственного комплекса. К открытию готовятся сразу 10 современных технологичных съемочных павильонов, просмотровые залы, аппаратные, а также гримерки и другие помещения. И если уже сейчас кинокластер привлекает внимание кинематографистов из других стран, то с запуском этой площадки Москве точно не будет равных в кинопроизводстве. К тому же иностранные партнеры могут компенсировать часть затрат на съемки в Москве.

Столичные власти организовали кинопремию для работников индустрии "Цех". Награду учредили для тех, чья работа скрыта от широкой публики и не представлена на кинофестивалях. Всего 12 номинаций - "Реквизиторский цех", "Цех компьютерной графики", "Гримерный цех", "Цех консультантов", "Осветительский цех" и другие.