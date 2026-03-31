Фильм «Грозовой перевал» с Марго Робби вышел в онлайне

Сегодня фильм «Грозовой перевал» с Марго Робби и Джейкобом Элорди в главных ролях вышел в онлайне. Картину уже можно посмотреть в цифре в зарубежных онлайн-кинотеатрах, включая Amazon Prime Video.

Драма представляет собой экранизацию одноимённого романа Эмили Бронте. Картина расскажет историю любви между Кэтрин Эрншоу и Хитклифом, которого её отец взял на воспитание. Когда отец умирает, родной брат Кэтрин, завидуя тому, что Хитклиф был любимцем их отца, обращается с ним как с прислугой.

Режиссёром «Грозового перевала» выступила Эмиральд Феннел, снявшая «Солтберн».

До России картина официально не добралась, поскольку Warner Bros. приостановила деятельность в стране.