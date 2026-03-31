Фильм «Аватар 3: Пламя и пепел» вышел в онлайне

Сегодня состоялась цифровая премьера фильма «Аватар 3: Пламя и пепел». Картину уже можно посмотреть в зарубежных онлайн-кинотеатрах. Долгожданная цифровая премьера состоялась через три месяца после выхода в кинотеатрах.

«Аватар 3: Пламя и пепел» рассказывает историю агрессивного клана на’ви, который обитает возле вулканов. Также в картине сменился основной рассказчик: вместо Джейка Салли историю рассказывает его сын Лоак.

Главные роли в триквеле вновь сыграли Сэм Уортингтон («Саботаж»), Зои Салдана, Сигурни Уивер и другие актёры. В мировом прокате яркий блокбастер Джеймса Кэмерона собрал $ 1,4 млрд.