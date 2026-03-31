Гран-при фестиваля кинофантастики в КНР отдали русской нейросказке

Фильм из ДНР "Волшебный будильник Деда Мороза" победил на кинофестивале научной фантастики в Китае. Помимо того что такая победа сама по себе является достижением, есть еще один важный нюанс: Гран-при фестиваля, в котором участвовали крупные киностудии с мощными проектами и миллиардными бюджетами, получил нейрофильм, созданный, по сути, одним человеком с ноутбуком.

© Российская Газета

- Это первый случай, когда на международном фестивале фильмов, снятых по традиционной технологии, победил нейрофильм, - говорит создатель "Волшебного будильника" Андрей Килин.

Нейрограф из Донецка

Примечательно, что Андрей предпочитает называть себя не продюсером или режиссером, а нейрографом - представителем новой профессии, зарождающейся в киноиндустрии. Хотя опыт в традиционном кино он тоже имеет немалый.

- Кинопроизводством я занимаюсь с 2000 года. Именно тогда начал осваивать профессии оператора, режиссера, сценариста. Участвовал в нескольких больших проектах. Были награды на кинофестивалях в Москве и Лондоне. Потом я увлекся нейросетями и попытался использовать их в киноиндустрии. Однажды мы сняли половину фильма, а потом у продюсера закончились деньги. Оставшуюся половину фильма я доделывал с помощью ИИ. Но тогда технологии не были настолько развиты, как сейчас. Думаю, есть смысл переделать этот фильм заново с помощью современных нейросетей. Да и вообще, скоро практически весь кинематограф уйдет в сторону ИИ. Уверен, что с его помощью будет производиться 99 процентов фильмов и телепередач. Это гораздо быстрее, выгоднее и зрелищнее.

Андрей родом из Екатеринбурга. Там он попал в аварию, долго восстанавливался. Однажды его пригласили на реабилитацию донецкие друзья. Предложили: пригоняй к нам, понравится - останешься. Так и вышло: понравилось и остался. Уже здесь, в ДНР, Андрей окончательно освоил кинопроизводство с помощью ИИ и заявил о себе на весь мир как талантливый нейрограф. Его история довольно необычная, но история "Волшебного будильника" и вовсе сказочная.

Шанхайский диалект

В 2012 году Андрей решил снять "по-киношному", со спецэффектами спектакль для детских утренников. В итоге получился прекрасный фильм для малышей.

- Помню, мы представляли его в 2014 году в кинотеатре "Звездочка". Уже шли бои за аэропорт, начались обстрелы Донецка, а мы в этой атмосфере показывали детям сказку. Пару лет назад пришла идея оставить в ней голоса актеров, а все остальное переделать с помощью ИИ. Работу продюсировал мой друг и тезка Андрей Крамар. 45-минутную сказку мы показывали на Новый год ребятам в ДК, домах творчества, библиотеках. Прошло более 300 показов. И, видимо, где-то на просторах интернета трейлер сказки увидели организаторы китайского фестиваля. Кинофестиваль научной фантастики "Лед и снег" проходил в Харбине, а проводил его Центр космонавтики. Свои работы представили лучшие киностудии Китая, также были приглашены американцы, и каким-то чудом внимание организаторов привлек "Волшебный будильник". Меня попросили прислать фильм и сделать к нему титры.

Андрей поначалу решил, что это просто чья-то шутка. Но все же отправил свою работу, снабдив ее субтитрами-иероглифами из гугл-переводчика. Кстати, позднее выяснится, что были использованы субтитры шанхайского диалекта, который не очень хорошо понимали жюри и зрители. Тем не менее вскоре пришло приглашение на фестиваль. Андрей до последнего момента не относился к происходящему всерьез, настолько все было похоже на розыгрыш. Работая в киноиндустрии не первый год, он прекрасно знал, как трудно попасть иностранцам на китайский кинофестиваль. Но "Волшебный будильник Деда Мороза" проложил туда дорогу.

Среди зомби и киборгов

- На фестивале было представлено много достойных фильмов, которые оценивали именитые кинодеятели со всей страны. Более того, готовился бенефис известного в Китае режиссера, у которого есть своя киноакадемия. Его мощный фильм прошел в кинопрокате, все ожидали, что победит именно он. Так что самым фантастическим событием на кинофестивале фантастики стала победа случайно оказавшейся там русской киносказки, созданной при помощи ИИ. Несмотря на то, что титры к фильму оказались многим непонятны, китайцы были в восторге от него. Особенно дети. Знаете, там стояли специальные стенды, на которых демонстрировались нарезки из фильмов-участников. И именно у нашего стенда постоянно собиралась детвора. Возможно, это сыграло свою роль. Или колорит русской народной сказки. А может быть, всем просто надоели зомби, киборги, постапокалиптические миры… На их фоне выгодно выделялась наша добрая новогодняя сказка с зайчиками, снегурочками, елочками, Бабой-ягой, домовым и прочими сказочными персонажами. Добро победило и в сказке, и на фестивале. Организаторы вручили мне грамоты от компартии Китая, правительства и Центра космонавтики, а продюсерская компания из Пекина предложила сотрудничество.

- А не создавало ли проблем то, что вы приехали из ДНР?

- Китайцы представляли нас как россиян. И я надеюсь, со временем новые территории признают. Да и вообще я не понимаю, какие могут быть границы в творчестве.

Нейромост в Китай

Победа в фестивале, кстати, помогла преодолеть границы: "Волшебный будильник Деда Мороза" прозвонил в Харбине так, что теперь идет подготовка к российско-китайскому фестивалю нейрофильмов. Он состоится в Москве, Донецке и в одном из городов Поднебесной, который сейчас выбирает китайская сторона.

- Наш фестиваль будет называться "Нейромост", он пройдет осенью, - говорит Андрей. - Это действительно будет мостик между двумя странами и в то же время - социальный лифт для тех, кто увлечен нейросетевым творчеством. У нас уже есть платформа, на которую можно выкладывать фильмы. Рабочее зеркало этой платформы запускается и в Китае. Таким образом, китайский зритель увидит наши работы, а мы - китайские. Ну, а победители будут приглашены для участия в фестивале.

Фото из личного архива Андрея Килина // Российская газета

По словам Андрея, такое мероприятие особенно важно для Донецка. Фестиваль даст возможность талантливым ребятам из ДНР попасть на китайский рынок.

- Наши нейроделы смогут подружиться с китайскими коллегами. А через два-три года участники нашего "Нейромоста" смогут не только конкурировать с профессиональными студиями, которые снимают классическое кино, но и выигрывать в этой конкуренции, - уверен Андрей. - Ведь, например, "Волшебный будильник Деда Мороза" я сделал за три месяца. А производство обычного фильма с нуля длится год. При этом задействуется огромное количество людей, финансов, техники.

Бай-бай, Голливуд!

- Вы понимаете, что хороните Голливуд, Болливуд и прочие "вуды", а ваш "Волшебный будильник" уже вовсю звонит по ним? - не удержался я от очевидного вопроса.

- Голливуд в том виде, в котором он существует сейчас, растворится года через три, - выносит приговор донецкий нейрограф. - Да, возможно, останутся какие-то единичные очаги голливудских студий, но при этом появится множество независимых молодых талантов. Сколько было сетований о том, что талантливую молодежь в кинобизнесе не продвигают и не финансируют! А теперь благодаря ИИ-технологиям молодые авторы смогут реализовывать свои проекты, которые по качеству не уступят голливудским. Возможно, благодаря определенным рычагам влияния Голливуд будет еще какое-то время выигрывать в продвижении своей продукции, но и это продлится недолго. Начнут появляться новые яркие звезды, и их перспективные проекты охотно раскрутят продюсеры. ИИ - это шикарный трамплин для творцов. И скоро все мы скажем Голливуду бай-бай.

Кстати

Письма Трампу

Одним из персонажей "Волшебного будильника Деда Мороза" является президент США Дональд Трамп. Создатель киносказки даже отправил запрос в Белый дом, чтобы известить об этом Трампа и узнать его мнение. Ответ так и не пришел.

- Но, думаю, Трамп не будет против. Он любит везде светиться. К тому же в "Волшебном будильнике" американский президент выступает в качестве миротворца. А мой запрос, наверное, никто даже не прочитал. Я слышал, что в Белом доме царит бардак, теперь убедился в этом сам, - улыбается Андрей.

Он уже работает над новым проектом.