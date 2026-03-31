Фильму «Супер Марио: Галактическое кино» предрекают лучший киностарт года

Издание Deadline поделилось финальными прогнозами по запуску мультфильма «Супер Марио: Галактическое кино». Будущая лента может собрать более $ 175 млн за дебютный уикенд только в США.

По данным аналитиков, за пределами Северной Америки лента также соберёт около $ 175 млн, а общие стартовые сборы составят сразу $ 350 млн. В этом случае лента покажет крупнейший старт в кино в 2026 году, обойдя китайский хит «Пегас 3» ($ 152 млн) и «Проект «Конец света» с Райаном Гослингом ($ 141 млн).

Что касается долгосрочных сборов, то здесь всё будет зависеть от выдержки ленты на вторую и третью неделю. В целом подобный старт обычно означает, что фильм соберёт более $ 1 млрд в прокате.

Продолжение «Братьев Супер Марио в кино» расскажет о новых приключениях знаменитых героев видеоигровой серии. Теперь им предстоит сразиться с Боузером-младшим, который намерен не только освободить своего агрессивного отца, но и захватить королевство. Лента выйдет в прокат уже 1 апреля.