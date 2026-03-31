Что известно о сериале «У Марго проблемы с деньгами»

Весной 2026 на стримингах выйдет один из самых ожидаемых проектов года — сериал «У Марго проблемы с деньгами» с Эль Фаннинг в главной роли. У шоу действительно есть что предложить зрителю: впечатляющий актерский состав, актуальная проблематика и юмор. Дата выхода первого сезона и основные детали сюжета «У Марго проблемы с деньгами» — в материале «Ленты.ру».

Главное о сериале

Оригинальное название: Margo's Got Money Troubles

Страна: США Год выхода: 2026

Жанр: комедия, драма

Режиссеры: Дирбла Уолш, Кейт Херрон, Элис Сибрайт

Создатель: Дэвид Э. Келли

В ролях: Эль Фаннинг, Ник Офферман, Мишель Пфайффер, Николь Кидман

Где смотреть: Apple TV+

«У Марго проблемы с деньгами» — драмеди из восьми серий, основанное на одноименном романе американской писательницы Руфи Торп. Сериал рассказывает о молодой матери по имени Марго (Эль Фаннинг). Оставшись без работы и с маленьким ребенком на руках, 20-летняя студентка решает завести аккаунт на платформе OnlyFans, чтобы сводить концы с концами.

Производством шоу занимается студия A24, на счету которой фильмы «Марти Великолепный» с Тимоти Шаламе в главной роли, комедия «Все, везде и сразу» с Мишель Йео, «Материалистка» с Дакотой Джонсон и другие известные картины.

На сайте рецензий Rotten Tomatoes «У Марго проблемы с деньгами» имеет 100 процентов свежести — высочайшую оценку от критиков. При этом на агрегаторе IMDb ему поставили только 6,5 балла из 10.

Дата выхода

Предпремьерный показ проекта состоялся на фестивале South by Southwest в штате Техас 12 марта. В общем доступе шоу появится в середине апреля.

Премьера сериала «У Марго проблемы с деньгами» (Margo's Got Money Troubles) состоится 15 апреля 2026 года

Посмотреть сериал можно будет на стриминговом сервисе Apple TV+ с иностранного аккаунта — проект недоступен пользователям из России.

Первый сезон будет состоять из восьми серий: первые три эпизода выйдут 15 апреля, далее — еженедельно по средам до 20 мая.

Трейлер

Полноценный двухминутный трейлер «У Марго проблемы с деньгами» вышел на YouTube-канале Apple TV+ 9 марта. За две с небольшим недели он набрал 2,8 миллиона просмотров.

Сюжет

20-летняя студентка Марго Миллет — дочь экс-официантки из бара Hooters (Мишель Пфайффер) и бывшего профессионального рестлера (Ник Офферман). Она живет отдельно от родителей, изучает литературу в колледже, делает первые шаги в писательстве.

После непродолжительного романа со своим преподавателем английского Марком (Майкл Ангарано) Марго узнает, что беременна. Окружающие советуют ей избавиться от ребенка, но героиня решает рожать, до конца не осознавая, на что идет и что такое материнство. В итоге Марго остается одна с младенцем в съемной квартире, без работы и средств к существованию.

Неожиданно на пороге появляется ее отец Джинкс, с которым Марго давно не общается. Он предлагает дочери съехаться, и Марго соглашается, но при условии, что отец поможет ей с младенцем.

В итоге поиски работы результата не дают, и девушка начинает карьеру на OnlyFans. В ведении блога ее поддерживают фриковатые «коллеги» и отец: Джинкс, опираясь на собственный опыт из рестлинга, помогает Марго придумать убедительный образ и влюбить зрителей в себя.

Все, казалось бы, начинает налаживаться, как вдруг в жизнь Марго возвращается Марк. Отец ребенка не желает жить с бывшей долго и счастливо — Марк намерен отсудить у нее право опеки.

«Моей героине приходилось сталкиваться с трудностями, но каким-то образом она всегда находила способ их преодолеть. И я думаю, что именно поэтому меня вдохновила эта роль», — Эль Фаннинг, исполнительница роли Марго.

Актеры и роли

Сериал «У Марго проблемы с деньгами» собрал довольно впечатляющий каст. Главную героиню играет номинантка на «Оскар» Эль Фаннинг, отмеченная за роль второго плана в ленте «Сентиментальная ценность». В образе отца-рестлера предстает звезда «Парков и зон отдыха» Ник Офферман, а мать Марго играет икона кино 1980-х Мишель Пфайффер.

Кроме того, в списке актеров заявлена Николь Кидман. Она исполнит роль посредника между Марго и ее бывшим парнем Марком, пишет Deadline, — судя по всему, речь идет о посредничестве по вопросу опеки над ребенком.

Актерский состав сериала «У Марго проблемы с деньгами»:

Эль Фаннинг («Великая», «Хищник: Планета смерти») — Марго Миллет, наивная девушка, которая мечтает стать писательницей, хотя до сих пор ни разу никем не работала. Из-за финансовых проблем заводит блог на OnlyFans и становится популярной;

Ник Офферман («Академия «Амбрелла»», «Фарго») — Джеймс «Джинкс» Миллет, отец Марго и бывший рестлер. Он пытается завязать с наркотиками и наладить отношения с дочерью, а для этого помогает ей придумать образ для блога;

Мишель Пфайффер («Лицо со шрамом», «Опасные связи») — Шаянн Миллет, мать Марго, которая, так же как и дочь, родила ребенка после непродолжительного романа. Когда-то работала официанткой в ресторане Hooters, а теперь трудится в элитном универмаге Bloomingdale. Эгоистичная и отстраненная в отношениях с Марго;

Майкл Ангарано («Оппенгеймер», «Запретное царство») — Марк, женатый профессор университета, который заводит интрижку с Марго. Когда выясняется, что студентка беременна, Марк настаивает на аборте. А когда Марго отказывается, бросает ее;

Таддеа Грэм («Сексуальное просвещение») — Сьюзи, соседка Марго;

Грег Кинниэр («Лучше не бывает») — Кенни, религиозный бойфренд Шаянн.

Также в касте заявлены Лора Сан Джакомо («Секс, ложь и видео»), Марша Гэй Харден («Поллок») и другие.

Производство

О том, что книгу «У Марго проблемы с деньгами» экранизируют, «Презумпции невиновности» с Джейком Джилленхолом и «Большой маленькой лжи» с Николь Кидман.

Кроме того, Фаннинг и Кидман выступили в проекте исполнительными продюсерами. В команду также вошли сестра Эль, Дакота Фаннинг, и сценарист Дэвид Э. Келли.

За режиссуру эпизодов отвечали обладательница премий BAFTA и Emmy Дирбла Уолш («Заговор сестер Гарви», «Фарго»), Кейт Херрон (Одни из нас», «Локи») и Элис Сибрайт («Сексуальное просвещение»).

Интересные факты