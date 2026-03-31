Сериал «Универ. 15 лет спустя» стартует 13 апреля — новый тизер

Телеканал ТНТ анонсировал дату выхода сериала «Универ. 15 лет спустя». Продолжение популярного шоу стартует уже 13 апреля в 20:00.

Объявлена дата выхода сериала «Универ. 15 лет спустя»
«Универ. 15 лет спустя» выступит продолжением предыдущего шоу, «Универ. 13 лет спустя», расскажет, как герои будут выпутываться из своих новых жизненных трудностей. Одним из главных сюрпризов сериала стало возвращение Марии Кожевниковой к роли Аллы Гришко.

К своим ролям также вернутся Андрей Гайдулян (Саша), Валентина Рубцова (Таня), Виталий Гогунский (Кузя), Арарат Кещян (Майкл) и Настасья Самбурская (Кристина). В продолжение войдёт 12 эпизодов, которые будут выходить с понедельника по четверг.