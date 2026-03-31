Объявлена дата выхода сериала «Универ. 15 лет спустя»

Телеканал ТНТ анонсировал дату выхода сериала «Универ. 15 лет спустя». Продолжение популярного шоу стартует уже 13 апреля в 20:00.

«Универ. 15 лет спустя» выступит продолжением предыдущего шоу, «Универ. 13 лет спустя», расскажет, как герои будут выпутываться из своих новых жизненных трудностей. Одним из главных сюрпризов сериала стало возвращение Марии Кожевниковой к роли Аллы Гришко.

К своим ролям также вернутся Андрей Гайдулян (Саша), Валентина Рубцова (Таня), Виталий Гогунский (Кузя), Арарат Кещян (Майкл) и Настасья Самбурская (Кристина). В продолжение войдёт 12 эпизодов, которые будут выходить с понедельника по четверг.