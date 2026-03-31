Вышел трейлер «Супергерл»

Кинокомпания Warner Bros. представила большой трейлер «Супергёрл» — новой картины в киновселенной DC. Лента про сестру Супермена выйдет в мировой прокат 26 июня 2026 года.

Будущая картина расскажет историю Кары Зор-Эл, которая путешествует по галактике в компании пса Крипто. Однажды она знакомится с молодой инопланетянкой по имени Рути, после чего отправляется на некие кровопролитные поиски мести.

Главную роль в фильме сыграла Милли Олкок, звезда «Дома дракона». В ленте также появится Джейсон Момоа — вместо Аквамена актёр воплотит роль бессмертного охотника за головами Лобо.