Опубликованы первые кадры сериала «Элис и Стив»

В Сети появились первые кадры сериала «Элис и Стив» — комедия выйдет этим летом на стриминговом сервисе Hulu. Шоураннером выступит Софи Гудхарт, известная по работе над «Половым воспитанием».

Сюжет расскажет о женщине по имени Элис, лучший друг которой начинает встречаться с её 26-летней дочерью. Героине предстоит сделать всё возможное, чтобы разорвать их отношения.

Первые кадры комедийного сериала «Элис и Стив» (2026)

Главные роли в сериале исполнили Никола Уокер («Вид с моста», «Отстреливая собак», «Четыре свадьбы и одни похороны») и Джемейн Клемент («Реальные упыри», «Чем вы заняты в тени», «Аватар»).