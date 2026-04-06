Сборы фильма «Проект "Конец света"» с Райаном Гослингом взяли новую планку

По итогам третьих выходных сборы фильма «Проект «Конец света» достигли $ 217 млн в США. Научно-фантастическая лента занимает второе место американского проката, уступая только мультфильму «Супер Марио: Галактическое кино».

© Чемпионат.com

В мировом прокате сборы картины превысили $ 400 млн. «Проект «Конец света» остаётся самым кассовым фильмом 2026 года. Он также побил рекорд по сборам среди картин компании Amazon MGM. Лента имеет все шансы окупиться, учитывая бюджет около $ 190 млн.

«Проект «Конец света» повествует об учёном Райланде Грейсе, который приходит в себя на борту космического корабля и вспоминает, что он отправился в путешествие для спасения Земли. На своём пути герой встречает таинственного инопланетянина, который пытается спасти свой род от той же участи. Главную роль исполнил знаменитый актёр Райан Гослинг («Барби»).