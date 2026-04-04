Какие новинки кино уже можно посмотреть дома

Учёные научились понимать язык животных, а те решили уничтожить человечество, девушка приобретает суперспособность разлучать возлюбленных, непризнанный наследник миллиардного состояния решает расправиться с родственниками, а герои романа Бронте так сильно любили друг друга, что в итоге уничтожили друг друга. Наслаждаемся весенним теплом и смотрим киноновинки, доступные в сети.

Прыгуны (6+)

Режиссёр: Дэниэл Чонг

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.8

Время: 1 час 44 минуты

О чём фильм. Зоологи совершили прорыв в науке: они разработали специальную технологию, которая позволяет переносить сознание человека в реалистичных роботизированных животных. Так люди получили возможность общаться с животными, которые принимают их за своих. Любительница животных Мейбл перемещается в тело робота-бобра и отправляется исследовать экосистему в лес. Но, видя изнутри, к какой экологической катастрофе человечество привело бедных животных, уничтожая из зону обитания, Мейбл становится Жанной д’Арк мира зверей. Она поднимает восстание, однако не ожидает, что её революционные речи побудят хвостатых истребить человечество.

Что интересного. "Прыгуны" - это первый полнометражный анимационный фильм режиссёра Дэниэла Чонга после его работы в качестве художника-раскадровщика в мультфильме "Головоломка" (6+). Изначально главная героиня должна была переселяться в аватар пингвина. Однако, когда Чонг принёс сценарий руководителям анимационной студии, они попросили заменить робота на другое животное, ведь недостатка в мультфильмах про пингвинов нет. Так, Чонг решил сделать главную героиню бобром, основываясь на концепции того, что этих животных называют "инженерами экомистемы". Авторы мультфильма даже привлекли к работе над сценарием доктора Эмили Фэрфакс - эксперта по бобрам и дикой природе Университета Миннесоты. Мейбл - яростная защитника окружающей среды, и её характер Чонг списал со своей возлюбленной Рене, поэтому Мейбл получилась девушкой вспыльчивой, порывистой, с обострённым чувством справедливости.

Оказывается, сама Мэрил Стрип приняла участие в озвучивании мультфильма: её голос достался Королеве насекомых. Интересно, что на этапе написания сценария актриса послужила источником вдохновения для Чонга при создании именно этого персонажа.

Фанаты студий Pixar и Disney могут обнаружить пасхалки, которые художники оставили для внимательного зрителя в мультфильме. Например, на доске доктора Сэма можно увидеть рисунок робота-уборщика из мультфильма "ВАЛЛ-И" (0+). Также на доске профессора записана Идея №43, которая основана на возможности преобразовать голосовые звуки в энергию, а это ключевая технология в основе мира монстров в серии мультфильмов "Корпорация монстров" (0+). На этой же бездонной доске можно отыскать отсылку к "Тачкам" (0+): рисунок человеческого мозга, от которого идёт стрелка к автомобилю. Кажется, доктор рассуждает и над тем, чтобы поместить разум человека в машину. Получается, что "Прыгуны" становятся некой предысторией к ряду мультфильмов студий.

Кому не понравится. Доигрались: идея переселения разумов и душ перекачивала из франшизы Джеймса Кэмерона в мультипликацию. Фильм вряд ли понравится тем, кто считает, что экологическая проблема сейчас стоит не столь остро на повестке дня, чтобы говорить об этом везде. Тем более в мультфильмах. Но если вы готовы к весёлому, трогательному и альтернативному взгляду на давно известную проблему, то этот мультфильм для вас.

Несвятая Валентина (16+)

Режиссёр: Андрей Пантелеев

Рейтинг на "КиноПоиске": 6.5

Время: 1 час 44 минуты

О чём фильм. Валентине (Анастасия Красовская) не везёт в любви. А все вокруг точно на ней помешались: только и твердят о том, что пора кого-то себе найти. Однажды девушка обнаруживает, что у неё появилась загадочная аллергия на эту любовь: она не может сдержаться и не чихнуть, когда рядом с ней влюблённые. И после этого пара расстаётся. Новая суперспособность ставит под угрозу её карьеру, отношения родителей и близкой подруги. Поэтому Валентина решает срочно вылечиться, и не без помощи одного симпатичного парня (Глеб Калюжный), уверенного, что Валя просто не умеет любить.

Что интересного. Основной локацией для остроумного (как уверяют нас авторы фильма) и трогательного ромкома стала Москва. Режиссёр Андрей Пантелеев хотел показать столицу глазами современной молодёжи: огромный мегаполис, где, кажется, невозможно отыскать того или ту самую, но всё же в нём есть место мистике и романтике. История родилась из сценарной заявки молодого драматурга Ксении Остальской. Кстати, современная звезда русского кинематографа Глеб Калюжный сразу после завершения съёмок в "Несвятой Валентине" ушёл на службу в армию. Примечательно, что Глеб и Анастасия Красовская ранее уже снимались вместе в сериале "Трудные подростки" (18+). Также в фильме приняли участие Елена Валюшкина, Роман Попов, Алексей Базанов, Алексей Маклаков и другие.

Кому не понравится. Тем, кто считает, что нельзя снимать ромком о любви, где большую часть времени влюблённые расстаются. Получается, что авторы картины сначала уверяют своего зрителя в том, что любовь - вещь хрупкая и мимолётная, а потом магическим образом даже главная героиня теряется в этом чувстве с головой. Хотя, с этой любовью всегда всё спорно…

Наследник (18+)

Режиссёр: Джон Паттон Форд

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.0

Время: 1 час 45 минут

О чём фильм. "Миллиарды сами себя не унаследуют", - решил Беккет Редфеллоу (Глен Пауэлл), консультант в магазине мужской одежды. Он знает, что состояние его семьи исчисляется миллиардами. Особняки, частные самолёты, острова - всё это принадлежит разбалованным членам клана Редфеллоу, всем, кроме него. Ведь глава рода отказался от того ещё до его рождения. И теперь, чтобы получить свои деньги, Беккету предстоит убить семерых других родственников, стоящих в очереди на наследство. Но сделать это нужно так дерзко и изобретательно, чтобы никто не догадался, кто обрубает ветки семейному древу.

Что интересного. Сценарий к фильму "Наследник", написанный Джоном Паттоном Фордом в 2014 году, вошёл в "Чёрный список" - ежегодный рейтинг, отмечающий известные нереализованные сценарии Голливуда. Фильм отчасти вдохновлён картиной 1949 года "Добрые сердца и короны" (12+) от режиссёра Роберта Хамера, а этот фильм был в свою очередь экранизацией романа Роя Хорнимана 1907 года "Израиль Рэнк: Автобиография преступника". В фильме также снялись Эд Харрис, Маргарет Куолли, Джессика Хенвик и другие.

Кому не понравится. Фильм точно не понравится моралистам и тем, кто глубоко убеждён, что счастье не в деньгах, особенно если речь идёт о миллиардах. А ещё если вы не любите сатирические триллеры с обилием чёрного юмора - тогда вы просто не уловите тонкую атмосферу фильма.

Грозовой перевал (18+)

Режиссёр: Эмиральд Феннел

Рейтинг на "КиноПоиске": 6.5

Время: 2 часа 16 минут

О чём фильм. Небогатый владелец поместья Грозовой перевал мистер Эрншо (Мартин Клунес) однажды подбирает бездомного мальчика и приводит его домой. Дочь хозяина, избалованная и дерзкая Кэтрин (Марго Робби), называет его Хитклифф (Джейкоб Элорди), и дети становятся неразлучны. Проходят годы, поместье приходит в упадок, а отец семейства окончательно спивается. Кэтрин и Хитклиф превращаются в красивых молодых людей, которых начинает непреодолимо тянуть друг к другу. Как раз в это время в соседний особняк Мыз Скворцов заезжает новый владелец Эдгар Линтон (Шазад Латиф) с сестрой Изабеллой (Элисон Оливер). Кэтрин, хоть и безумно влюблена в Хитклиффа, решает, что богатый нувориш - её шанс изменить свою жизнь. Не выдержав предательства, Хитклифф покидает Грозовой перевал. Но через несколько лет он возвращается, и невысказанная страсть между ним и Кэтрин губит их обоих.

Что интересного. Эмиральд Феннел в своей экранизации опустила много того, что было важно в романе Эмили Бронте "Грозовой перевал". Основной упор в фильме сделан не на теме мести и того, как она пожирает душу, а на непреодолимой и разрушительной страсти, больной любви, которая стала даром и наказанием для Хитклиффа и Кэтрин. Поэтому эротичность заняла центральное место в фильме, даже постер картины больше напоминает женский бульварный роман с многообразием сцен 18+, чем готический роман с элементами психологического. Эмиральд создала стилизованную драму, в которой современность сочетается с эстетикой XIX века.

Кстати, в одной из сцен стены в спальне Кэтрин на Музе Скворцов украшены панно, имитирующими кожу Марго Робби. Художники-постановщики сделали фотографии её тела, обработали изображения, подчеркнув вены и скорректировав оттенки, напоминающие латекс, а затем напечатали их на мягкой подложке. Само поместье Мыз Скворцов было построено в павильоне, и выглядит как сказочный домик, но не живой, а точно запечатанный в картине. Хотя трава и цветы в саду - настоящие. А скульптурные руки, использованные в декоре поместья, были отлиты по слепкам рук сотрудников художественного отдела.

Кстати, в фильме собаку Изабеллы сыграл реальный питомец Элисон Оливер Бабблс. Собака также сопровождала актёров на красной дорожке на британской премьере фильма.

Кому не понравится. Фанаты романа вероятно будут в ужасе от того, что Кэтрин расхаживает в платье из латекса и имиджевых очках. А ещё обилие эротических сцен явно не делают фильм глубже, наоборот, сводят всю идею произведения к животной страсти.