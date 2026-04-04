Мультфильм «Супер Марио: Галактическое кино» вышел в кинотеатрах России

1 апреля состоялась мировая премьера мультфильма «Супер Марио: Галактическое кино». Спустя три дня анимационная картина появилась в кинотеатрах СНГ.

По традиции мультфильм добрался до проката страны неофициальным путём — показы проходят в рамках предсеансового обслуживания. «Супер Марио: Галактическое кино» демонстрируют с русским дубляжом, сделанном для стран СНГ. В некоторых кинотеатрах лента появится уже 9 апреля.

Продолжение «Братьев Супер Марио в кино» рассказывает о новых приключениях знаменитых героев видеоигровой серии. Теперь им предстоит сразиться с Боузером-младшим, который намерен не только освободить своего агрессивного отца, но и захватить королевство.