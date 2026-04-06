Лагашкину, Догилевой и Ардовой придется испытать на себе болливудскую экзотику

Даже российские артисты с большим опытом не так часто встречаются на съемочной площадке с индийскими коллегами. Однако Татьяне Догилевой, Анне Ардовой и Максиму Лагашкину выпал шанс испытать на себе болливудскую экзотику и заодно сравнить чувство юмора россиян и индусов.

© Московский Комсомолец

Суета на съемочной площадке весьма точно отражает настроение новой телекомедии. Всем ее героям предстоит подсуетиться, потому что оказались они в довольно странных обстоятельствах. По сюжету в магаданском аэропорту совершил экстренную посадку самолет, летевший из Индии в США. Аварийное приземление вызвало частичное разрушение взлетно-посадочной полосы, поэтому пассажиры вынуждены стать гостями Магадана на неопределенное время.

Московский Комсомолец

Особого восторга это ни у кого не вызывает. Местное начальство хочет побыстрее избавится от непрошеных гостей, у самих гостей рушатся планы — один из пассажиров летел в Сан-Франциско на собственную свадьбу (по семейным традициям невесту ему выбрали родители, исходя из собственных представлений о прекрасном и не забывая о собственной выгоде). Однако русская зима устанавливает свои правила, а магаданские девушки способны разрушить любые свадебные планы.

Наличие Догилевой, Ардовой и Лагашкина в одной комедии чем-то напоминает грохот тяжелой артиллерии. Наверное уже звучат шутки о том, что такой звездный кастинг сможет вытянут самый безнадежный сценарий. Впрочем, кроме звезд обращает нас себя внимание экзотическая составляющая. И если китайское присутствие в сюжетах российских проектов (фильм «Как я стал русским», сериал «Полярный» и другие) уже стало привычным, а турецкий след оказался еще более ярким, то индийская тема пока проявляется не так активно.

Тренд на голливудозамещение, при всей нелепости ситуации, тем не менее, становится весьма заметным. Было бы не совсем правильно утверждать, что такое «дружественное» участие делает подобные проекты заметно лучше, однако разнообразие лиц и сюжетов все же лучше, чем отсутствие того и другого. Интересно, как повлияют на местные шутки индийские приправы.