Триллер «Мементо» повторно покажут в России

Компания "Иноекино" объявила о повторном прокате триллера "Мементо" ("Помни" / Memento) Кристофера Нолана в российских кинотеатрах. Премьера запланирована на 2 июля - за две недели до выхода новой работы режиссера "Одиссея".

Фильм вышел в 2000 году и принес постановщику первую номинацию на "Оскар" сразу в двух категориях - за лучшие сценарий и монтаж.

В центре истории мужчина, пытающийся раскрыть убийство своей жены. Из-за редкой формы амнезии герой запоминает события всего на несколько минут, поэтому вынужден оставлять самому себе подсказки на теле, полароидных снимках и листах блокнота.

В фильме снялись Гай Пирс ("Секреты Лос-Анджелеса"), Керри-Энн Мосс ("Матрица") и Джо Пантолиано ("Сопрано"). Сценарий был написан Ноланом совместно с братом Джонатаном.

На "Кинопоиске" картина имеет 7,9 балла, она входит в топ-250 фильмов платформы. Международный портал IMDb оценил ленту на 8,4.