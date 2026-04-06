Появился трейлер мультфильма «В чужой шкуре» от Netflix

В Сети появился дебютный трейлер анимационного фильма "В чужой шкуре" (Swapped), премьера которого состоится на Netflix в первый день мая.

По сюжету два заклятых врага - маленький лесной зверек и величественная птица - волшебным образом меняются местами и отправляются в приключение, которое запомнится им на всю жизнь.

Одного из главных героев озвучил лауреат премии "Оскар" Майкл Б. Джордан ("Грешники"). Компанию ему составили Джуно Темпл ("Винил"), Трейси Морган ("Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар"), комик Cedric the Entertainer и другие.

Режиссер - Нэйтан Грено, известный по работе над лентами "Рапунцель: Запутанная история", "Моана", "Зверополис", "Холодное сердце" и "Город героев".

Сценарий написал Джон Уиттингтон ("Лего Фильм: Бэтмен", "Лего Фильм: Ниндзяго", вторая и третья части "Соника в кино").