Disney работает над экранизацией научно-фэнтезийной серии книг «Аниморфы»

Стриминговый сервис Disney+ запустил в производство новую экранизацию серии научно-фэнтезийных романов Кэтрин Эпплгейт "Аниморфы" (Animorphs). Об этом сообщает издание Variety.

Как и в оригинальных книгах, в центре истории будут пятеро земных школьников и инопланетянин Акс. Обладая способностью превращаться в животных, они противостоят расе инопланетян-паразитов йерков.

Над сценарием трудится Бэйан Уолкотт ("Лето, когда я похорошела"), один из продюсеров - Райан Куглер ("Грешники").

Книжный цикл, навсегда запомнившийся каждому, кто видел обложки с детьми, проходящими стадии превращения в разнообразных существ, насчитывает 54 романа, по франшизе вышло три видеоигры.

С 1998 по 2000 год выходило одноименное телевизионное шоу, в 2020 году была попытка создать полнометражный фильм, однако вскоре проект свернули из-за "неразрешимых творческих разногласий" между представителями автора и продюсерами.