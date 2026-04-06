Исполнитель роли Майкла Джексона представил фрагмент из фильма
Джаафар Джексон - племянник короля поп-музыки и исполнитель главной роли в биографическом фильме "Майкл" (Michael) - поделился фрагментом из ленты с аудиторией вечернего шоу Джимми Фэллона.
Короткий отрывок демонстрирует первое живое исполнение песни Майкла Джексона Billie Jean на шоу, посвященном 25-летию лейбла Motown. В этом номере артист впервые показал публике "лунную походку", стойку на носках и другие фирменные движения.
Многочисленные комментаторы ролика отметили сходство дяди и племянника.
Роли в фильме исполнили Колман Доминго ("Эйфория"), Майлз Теллер ("Вечность"), Ниа Лонг ("Банкир"), Лора Хэрриер ("Черный клановец"), Кэт Грэм ("Дневники вампира") и другие.
Режиссер - Антуан Фукуа ("Тренировочный день", "Великий уравнитель"), сценарист - Джон Логан ("Гладиатор", "Хранитель времени", "Чужой: Завет").
Мировая премьера состоится 22 апреля.