Исполнитель роли Майкла Джексона представил фрагмент из фильма

Джаафар Джексон - племянник короля поп-музыки и исполнитель главной роли в биографическом фильме "Майкл" (Michael) - поделился фрагментом из ленты с аудиторией вечернего шоу Джимми Фэллона.

Короткий отрывок демонстрирует первое живое исполнение песни Майкла Джексона Billie Jean на шоу, посвященном 25-летию лейбла Motown. В этом номере артист впервые показал публике "лунную походку", стойку на носках и другие фирменные движения.

Многочисленные комментаторы ролика отметили сходство дяди и племянника.

Роли в фильме исполнили Колман Доминго ("Эйфория"), Майлз Теллер ("Вечность"), Ниа Лонг ("Банкир"), Лора Хэрриер ("Черный клановец"), Кэт Грэм ("Дневники вампира") и другие.

Режиссер - Антуан Фукуа ("Тренировочный день", "Великий уравнитель"), сценарист - Джон Логан ("Гладиатор", "Хранитель времени", "Чужой: Завет").

Мировая премьера состоится 22 апреля.