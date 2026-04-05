Подборка сериалов и кино с участием актеров из Сибири

Сибиряки в фильмах и сериалах все чаще могут видеть земляков. О новых картинах с их участием – в подборке «ФедералПресс».

«Большой человек» (сериал, 16+)

Этот новый сериал можно увидеть на одном из телеканалов уже сейчас. По сюжету Матвей – обаятельный, но закомплексованный парень с лишним весом. Он живет с мамой, которая привыкла заботиться о нем как о маленьком, и работает в большой IT-компании вместе с двумя такими же «тихими гениями». Матвей давно влюблен в Свету – яркую красавицу из его офиса, которая воспринимает его как хорошего друга. Одна неловкая попытка сделать шаг вперед заканчивается отказом, и Матвей решает, что пора меняться. Одну из ролей в картине исполнила актриса родом из Омска Алена Савастова.

«Намасте, Магадан» (сериал, 16+)

Вышеупомянутая сибирячка Алена Савастова порадует земляков своим участием еще в одном ожидаемом в скором будущем проекте – сериале «Намасте, Магадан». Это картина про пассажиров экстренно севшего в аэропорту Магадана самолета, который летел из Дели в Сан-Франциско. Из-за непредвиденной ситуации пассажиры и члены экипажа вынуждены провести неопределенное количество времени в суровой северной столице Колымы. Именно здесь пройдут непростые будни американских пассажиров бизнес-класса, колоритных индийцев и молодого айтишника Васанта.

«Джентльмены в Москве» (сериал, 18+)

Сюжет сериала рассказывает о графе Александре Ростове, который лишился титула и состояния после революции 1917 года. Избежав казни, он оказывается сослан в чердачную комнату роскошного отеля «Метрополь», откуда ему приходится наблюдать за бурными событиями истории. Обстоятельства дают Ростову возможность войти в гораздо больший мир эмоциональных открытий. Построив новую жизнь в стенах отеля, он открывает для себя истинную ценность дружбы, семьи и любви. Роль в иностранной картине исполнил сибиряк и участник воскресного шоу «Титаны. Битва сезонов» Виктор Михайлов.

«Универ. 15 лет спустя» (сериал, 16+)

Легендарный «Универ» возвращается, и теперь это уже история не про общагу, а про взрослую жизнь с ее проблемами, выбором и последствиями. Майкл и Варя пытаются начать все заново в Москве и неожиданно оказываются в доме на две семьи, Антон сталкивается с прошлым, которое переворачивает его привычный мир, а Валя, внезапно ставший «русским Илоном Маском», теряет контроль над собственной жизнью и браком. И, конечно, Кузя – он все еще в поисках любви, но на этот раз с куда более серьезными ставками. А главное, Аллочка снова в деле. Мария Кожевникова возвращается к культовой роли, и ее появление меняет правила игры. Из сибиряков в актерском составе сразу четверо представителей Красноярского края: Андрей Коник, Артем Федотов, Екатерина Хомчук, Алексей Максименко.

«Холодное сердце» (фильм, 12+)

О сюжете: в деревне, где поезда проходят мимо, а время будто остановилось, живет Снегурочка – девушка с холодным сердцем. Она притягивает к себе людей, но не может ответить им взаимностью. Спокойная жизнь Снегурочки нарушается приездом диджея Леля, и он готов пойти на все, чтобы растопить ее сердце. Свое участие в картине проанонсировал актер Олег Каменщиков, малой родиной которого является Красноярск.