Обзор фильма «Супер Марио: Галактическое кино»

Развлечение на один раз.

«Марио» 2023 года поделил мир на два лагеря. Одни отнеслись к мультфильму сдержанно и жаловались на примитивную историю, ставку на фансервис и отсутствие какой-либо глубины. Другие же выходили из кинотеатра и говорили: «Да вроде весело было». Потому что персонажи энергично промчались по трассе из Mario Kart, Боузер спел возлюбленной причудливую песню, а Марио в бою с Донки Конгом применил уйму узнаваемых бонусов. Этого хватило, чтобы аттракцион показался как минимум приличным и собрал почти $ 1,5 млрд.

С новой частью происходит то же самое. Кто-то разносит продолжение за отсутствие души, а кто-то несёт деньги в кассу и на выходе ни о чём не жалеет. Почему так происходит и стоил ли смотреть нового «Марио»?

1 апреля мультфильм вышел в мировых кинотеатрах. Неофициальные показы в России уже стартовали.

Не великолепно, но и не ужасно

После первого фильма уменьшенный Боузер живёт в крохотном замке под присмотром принцессы Пич. Он настаивает, что изменился, и требует свободу, однако раз за разом срывается и то ругается бранными словами, то кусает Марио за палец. Стоит ли дать Боузеру шанс или же злодей навеки остаётся злодеем?

Тем временем принцессу Розалину, сестру Пич, похищают. За преступлением стоит Боузер-младший, который мечтает лишь об одном — освободить отца и вместе разнести галактику.

«Супер Марио Галактическое кино» — мультфильм, собранный по выверенной формуле. В нём толком нет оригинальности, зато всё нужное на месте. У героев быстро появляются внешние и внутренние проблемы, события выбивают их из обычной жизни, стартует поток экшена, шуток и мирных сцен. Финал же сначала ведёт к поражению, а затем — к трансформации, триумфу и тёплой концовке. Вы точно видели такое в девяти семейных мультиках из 10.

Кто-то назовёт такой подход трафаретным, но в «Марио 2» нет элементов, которые работали бы плохо. Увы, нет и тех, что показались бы блестящими.

Взять сюжет. Его сердце — отношения двух Боузеров. Старший известен как свирепый воитель, ужас для многочисленных миров и практически всадник апокалипсиса. Однако к началу второй части персонаж сильно поменялся и в том же Марио увидел если не друга, то хотя бы товарища.

Вот только Боузер-младший знает исключительно сурового отца, который не ведал ни жалости, ни дружбы, — и хочет быть именно таким. То есть покорять планеты, похищать принцесс и ловить взгляды, где страх смешан с уважением.

Отношения двух Боузеров идеально описывает диалог: — Друзьям нельзя доверять. Они обязательно вонзят нож тебе в спину! — Кто тебе такое сказал? — Ты, когда впервые повёл в школу.

Вокруг этой арки можно построить замечательную драму. На бумаге она вроде бы есть: занятные диалоги, развитие отношений, кульминация и внятное завершение арки. Однако я не представляю человека, который в финале по-настоящему растрогается. Если в финале «Кей-поп охотниц на демонов» кто угодно пустит слезу, то в «Марио 2» разве что скажут: «Это было мило». Потому что развязке не хватает изящности, эмоциональности и попросту катарсиса.

Подобное — во всём мультфильме. Герои много и креативно дерутся, периодически даже с лонгшотами секунд на 10. Следить за таким весело, но ни одну схватку не хочется пересмотреть. А вот поединок с великаном из «Кота в сапогах 2», где монтаж ровно так же чередовался с лонгшотами, — хотелось.

Лучшая шутка связана с роботом, который важную информацию даёт медленно и с неприятным скрипом. Это забавно и с вирусным потенциалом — и всё равно не так искромётно, как с Блицем из «Зверополиса». Комедия в обоих случаях построена на одном приёме, однако фаворит очевиден.

Анимированы персонажи хорошо: они убедительно двигаются, достойно отображают эмоции и иногда играют глазами. Вот только до уровня «Дикого робота» или «Головоломки 2» далеко.

Так и получается, что «Марио 2» во многом как минимум неплох, но ни в чём не великолепен. Проблема в том, что по-настоящему влюбляют не ровные мультфильмы, где всё на 7 из 10, а те, где хотя бы пару раз сильно удивишься.

«Марио 2» — тот самый мультфильм, снятый по трафарету. Он компетентный, заваливает экшеном, шутками, фансервисом — и никогда не проседает по качеству. Но при этом ни разу не удивляет и все 100 минут остаётся произведением на 7 из 10. Зрителя, который не следит за мультипликацией, это вряд ли озадачит. Однако у фанатов анимации останется чувство: «Было прикольно, но второй раз смотреть не буду».

Оценка «Супер Марио: Галактическое кино» — 7 из 10

Понравилось

Приятный визуал

Энергичный экшен

Есть клёвые шутки.

Не понравилось