Гай Германика: режиссеры обязаны снимать своих жен

Режиссер Валерия Гай Германика в Telegram-канале поддержала коллег, которые снимают своих жен в кино.

Гай Германика согласилась со словами Марии Кончаловской о том, что актрисе стоит задуматься, если ее возлюбленный режиссер не снимает ее. Кинематографистка объяснила, что ее коллеги снимают своих партнерш-актрис, потому что вдохновлены ими.

«Режиссер всегда снимает то, во что он верит телом. Жена — это человек, через которого он уже смотрит на мир. Он не продвигает ее — он фиксирует свою реальность. И если он не снимает свою женщину, значит, он не видит в ней образа. А если не видит, значит, между ними нет того напряжения, из которого рождается кино», — поделилась режиссер.

Гай Германика считает, что в кино всегда будет такая практика, когда режиссеры дают роли своим супругам.

«Так что, я вам скажу, снимать свою жену не просто нормально, это маст-хэв и база», — заключила кинематографистка.

Валерия Гай Германика стала известной благодаря своей второй короткометражке «Девочки», снятой в 2005 году. В 2010 году на Первом канале вышел резонансный сериал Германики «Школа».