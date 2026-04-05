Сборы мелодрамы «Твоё сердце будет разбито» превысили 500 млн рублей

5 апреля сборы фильма «Твоё сердце будет разбито» превысили 500 млн рублей. По данным ЕАИС, такого результата мелодрама добилась на 11-й день с момента выхода — премьера состоялась 26 марта. Картина занимает первую строчку в чартах России, опережая ленту «Домовёнок Кузя 2».

Картина рассказывает историю старшеклассницы Полины, которая спасается от травли в новой школе и идёт на сделку с главным хулиганом Барсом. Он должен притворяться её парнем и защищать, а она – делать всё, что он скажет. В ходе этой игры у пары появляются настоящие чувства, но у её семьи и одноклассников есть причины разлучить влюблённых.

Главные роли в ленте сыграли Вероника Журавлёва («Папины дочки. Новые»), Даниэль Вегас («Школа»), Аля Майер («Артек. Сквозь столетия») и другие актёры. Режиссёром выступил Михаил Вайнберг («Жить жизнь»).