О чем расскажет четвертый сезон «Терапии»

Шоураннер сериала «Терапия» Билл Лоуренс рассказал о производстве четвёртого сезона проекта. Пост о создании продолжения он опубликовал на своей странице в соцсети X.

По словам сценариста, четвёртый сезон расскажет совершенно новую историю, с прежним актёрским составом. Лоуренс отметил, что основной сюжет сериала, про борьбу с горем и движение вперёд после трагедии, планировался на три сезона. Теперь авторы намерены затронуть другие интересные темы.

Мы всегда планировали трёхсезонный сюжет о борьбе с горем, прощении, движении вперёд. Мы хотели остаться верными этой идее и закончить так, как и планировали. Я так рад, что мы снимаем четвёртый сезон и новую историю с тем же актёрским составом.

Сериал «Терапия» рассказывает о терапевте Джимми, который скорбит после потери супруги. После трагедии он начинает говорить своим пациентам то, что думает о них на самом деле. Главные роли исполнили Харрисон Форд («Индиана Джонс») и Джейсон Сигел («Как я встретил вашу маму»). Третий сезон шоу сейчас выходит на стриминговом сервисе Apple TV — финальный эпизод станет доступен уже 12 апреля.