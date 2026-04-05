Сборы фильма «Домовенок Кузя 2» превысили 700 млн рублей

5 апреля сборы фильма «Домовёнок Кузя 2» превысили 711 млн рублей. По данным ЕАИС, такого результата лента добилась на 18-й день с момента выхода — премьера картины в России состоялась 19 марта. Фильм занимает второе место в российском прокате, уступая мелодраме «Твоё сердце будет разбито».

По сюжету сиквела, Кузя продолжает жить с Наташей и её семьёй. Баба Яга окончательно перебралась в мир людей и старается быть полезной. Всё кажется спокойным, но в их дом приходит загадочная гостья – Тихоня, с которой начинается новая волна волшебных и опасных событий. Героям предстоит снова объединиться, чтобы защитить мир от Кощея и сохранить мир сказок.

Главные роли вновь исполнили Екатерина Стулова (Баба-яга), Софья Петрова (Наташа), Марк Богатырёв (Андрей), Евгения Малахова (мама Наташи) и другие актёры. Роль Кощея досталась Ивану Охлобыстину («Интерны»). Оригинальная картина вышла в России в 2024 году и собрала в прокате более 1 млрд рублей.