Опубликовано расписание выхода пятого сезона «Хитростей» от HBO

Расписание выхода пятого сезона «Хитростей» от HBO
9 апреля стартует пятый сезон сериала «Хитрости». Проект рассказывает о непростых отношениях Деборы Вэнс, 70-летней комедиантки, и Авой Дэниелс, подающим надежды комедийным сценаристом, которая работает на неё. Главные роли в шоу играют Джин Смарт и Ханна Эйнбиндер. Пятый сезон также станет финальным для всего сериала.
Всего в продолжение войдёт 10 серий — они будут выходить каждый четверг на стриминговом сервисе HBO Max. Премьера заключительного эпизода состоится 28 мая.
Расписание выхода пятого сезона сериала «Хитрости»:
Эпизод Дата выхода
- 1-я серия 9 апреля
- 2-я серия 16 апреля
- 3-я серия 23 апреля
- 4-я серия 30 апреля
- 5-я серия 30 апреля
- 6-я серия 7 мая
- 7-я серия 7 мая
- 8-я серия 14 мая
- 9-я серия 21 мая
- 10-я серия 28 мая