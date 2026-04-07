Мелодрама «Твое сердце будет разбито» в прокате собрала более 500 млн рублей

Сборы мелодрамы "Твое сердце будет разбито" превысили 500 миллионов рублей, следует из данных ЕАИС. Такую сумму удалось собрать всего за 11 дней проката - картина вышла в России 26 марта.

С учетом предварительных продаж на ближайшие дни общая касса фильма достигла 521 миллиона рублей, количество проданных билетов превысило 1 миллион. Лента уверенно занимает первое место в российском прокате, опережая "Домовенка Кузю 2".

Сюжет картины основан на одноименном романе российской писательницы Анны Джейн, известной своими любовными историями-бестселлерами. Это первая экранизация ее прозы, по данным РКП, в 2025 году она заняла первое место среди самых издаваемых авторов художественных произведений.

Книга рассказывает о старшекласснице Полине, которая переводится в новую школу и сталкивается с травлей. Чтобы обезопасить себя она заключает сделку с бунтарем Барсом: он притворяется ее парнем и защищает девушку, но та должна следовать его условиям. Постепенно подростки влюбляются по-настоящему.

Роль Полины исполнила Вероника Журавлева - звезда сериала "Папины дочки. Новые", Барсом стал Даниэль Вегас - блогер с полумиллионной аудиторией в TikTok и начинающий актер. Режиссером выступил Михаил Вайнберг, автор сериала "Жить жизнь".