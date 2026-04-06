Мелодрама «Твое сердце будет разбито» снова стала лидером кинопроката в России

Мелодрама «Твое сердце будет разбито» — экранизация книги Анна Джейн — второй раз подряд заняла первое место в российском кинопрокате. Об этом сообщил kinobusiness.com.

По данным портала, картина заработала 219 млн рублей в России и странах СНГ за минувший уикенд.

На второй строчке остался фильм «Домовенок Кузя 2» со сборами 140,8 млн рублей. Третье место заняла премьера — комедия «Королек моей любви», собравшая 94,3 млн рублей.

Мультфильм «Коты Эрмитажа 2. Тайна египетского зала» опустился на четвертую позицию с 30 млн рублей.

Черная комедия с элементами триллера «Наследник» замкнула пятерку лидеров. Фильм заработал на выходных 24,5 млн рублей.

30 марта романтическая драма «Твое сердце будет разбито» возглавила кинопрокат после премьеры. В стартовый уикенд картина заработала почти 200 млн рублей и собрала 407,9 тысяч зрителей, что и позволило ей оказаться на вершине проката.

По сюжету старшеклассница Полина из-за травли идет на сделку с главным школьным хулиганом, чтобы он притворился ее парнем и защищал, а она взамен соглашалась бы на все, чего он потребует.