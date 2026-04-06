Шторм внес коррективы: как проходят съемки фильма «Человек-пароход»

В 2027 году на экраны выйдет романтическая комедия «Человек-пароход». Это первый отечественный фильм, который снимают на борту круизного лайнера во время его путешествия по океану. «Вечерняя Москва» связалась с создателями картины и выяснила подробности.

По сюжету картины главный герой Анатолий (роль которого исполнит актер Тимофей Трибунцев) отправляется на вечную пенсию и уже больше года живет на круизном лайнере, не сходя на берег. Но его спокойную жизнь нарушает новая сотрудница лайнера Лилия (в исполнении Ирины Пеговой). Женщина прячет на борту корабля своего сына, надеясь любой ценой удержаться на работе...

Режиссером и сценаристом картины стал Иван Соснин, а снимает фильм компания Red Pepper Film.

Съемки на борту туристического лайнера существенно отличаются от обычных выездных съемок. Они требуют строгой организации и графика, а также тесного взаимодействия с экипажем судна, рассказывает «Вечерней Москве» генеральный продюсер Red Pepper Film Яна Шмайлова.

Съемочный процесс зависит и от расписания рейсов лайнера. На организационные моменты уходит много времени: из-за большого количества съемочного оборудования приходится, например, решать таможенные вопросы. Перед началом работы команда прошла инструктаж, в котором рассматривались особенности работы на воде и в технических отделах корабля, — отмечает Яна Шмайлова.

Главной непредсказуемой трудностью стала погода. Из-за нее в график съемок приходится вносить правки.

Так, в день, когда мы запланировали работу на капитанском мостике, корабль попал в шестибалльный шторм. Доступ к этой локации был нам закрыт. Но фильм этот шторм визуально только украсил, — делится Яна Шмайлова.

На борту лайнера есть и туристы, но для них ограничивают доступ к зонам, где идут съемки. Лишь в редких случаях по предварительному согласованию член экипажа или пассажир могут попасть в кадр.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Манэ Варданян, PR-агент, стратег по построению личного бренда в СМИ:

В отечественной индустрии давно сложился парадокс: уникальная локация для фильма начинает жить своей жизнью. Вся промо-кампания начинает работать на это место: СМИ в таких случаях интереснее писать о трудностях работы над фильмом, а не о его сюжете. Главное, чтобы интересная локация в итоге не стала прикрытием для проблем с сюжетом фильма, ради которого зрители идут в кино.

ДРУГИЕ НЕОБЫЧНЫЕ ЛОКАЦИИ

Каждому зрителю хочется, чтобы события в фильме выглядели как можно более реальными. Ради этого кино производители иногда отказываются от зеленого фона и павильонов, выбирая для своих проектов самые необычные локации.