Свою любовь к полетам Джон Траволта наконец воплотил в кино

Актёр Джон Траволта впервые выступит на Каннском кинофестивале в роли режиссёра: он готовится представить свою дебютную работу — фильм об авиации «Прикоснуться к звёздам». Об этом сообщает издание Variety.

Сценарий картины создан по мотивам одноимённой детской книги, написанной самим Траволтой ещё в 1997 году. В центре сюжета — история юного Джеффа: вместе с мамой мальчик отправляется в большое путешествие по Голливуду.

Для Джона Траволты этот фильм — глубоко личная история. Актёр на протяжении нескольких десятилетий увлечён авиацией и даже имеет лицензию пилота. Свою любовь к полётам он наконец воплотил в кино, адаптировав детскую книгу. Траволта превратил её в проникновенное размышление о том, как важно оставаться верным своей мечте и добиваться амбициозных целей.

