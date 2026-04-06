Что осталось за кадром сериала «Следствие ведут ЗнаТоКи»

Со Знаменским, Томиным и Кибрит зритель провел целых 20 лет. Их приключения начались во времена, когда и слов-то наподобие «сериал» или «мыльная опера» не было. Формат назывался скромно: многосерийный фильм. Однако серий в «Знатоках» предполагалось всего четыре. Почему же «Следствие ведут…» так разрослись и как это отразилось на судьбе его главных артистов?

Появлению сериала мы обязаны знаменитому брежневскому министру внутренних дел Николаю Щёлокову. Проведя всего лишь год на посту, он понял, что надо повышать имидж советского милиционера. Редакторов телевидения вызвали на Петровку и заказали им небольшой телефильм о буднях рядовых работников сыска.

Как когда-то «Кабачок 13 стульев» родился в недрах Театра сатиры, кино о милиции тоже решили снять силами одной труппы – Театра на Малой Бронной. Здесь играли и Георгий Мартынюк, и Леонид Каневский, и первая Зинаида Кибрит – актриса Анна Луконина. Это случается крайне редко, но всю троицу утвердили в фильм практически без проб.

А чего искать? Мартынюк – спокойный красавец, Каневский – шустрый любитель перевоплощений, а Луконина – просто красивая женщина.

Однако подготовительный период к картине затянулся. МВД настаивало, чтобы для достоверности актеры прошли практику на Петровке. Артистам выдали форму, дали удостоверения и послали на дело, выдав за практикантов. Даже сотрудники не знали, что в опергруппе – артисты театра.

«Самое неприятное, – вспоминал о своих милицейских буднях Леонид Каневский, – это обыск. Не приведи господь!»

На обыске он подсмотрел у одного милиционера один жест, который тут же присвоил для своего Томина. Входя на место преступления, оперативник говорил: «Так, начнем оттуда!» – и щелкал пальцами в нужном ему направлении.

Кибрит на замену. Как в сериале появилась Эльза Леждей

Сразу после практики режиссера Вячеслава Бровкина ждал сюрприз. Анна Луконина, исполнительница роли Зинаиды Кибрит, оказалась беременной! Прибавление ожидалось только после съемок. Актриса умоляла съемочную группу подождать, но это было невозможно.

Нужно было срочно искать замену. Но где и кого? Был разгар лета – театры в отпусках, актеры на курортах... Тем более что «криминалистку» еще надо утверждать в МВД. А на телевидении уже стоят готовые павильоны.

Выручили сценаристы Ольга и Александр Лавровы. Они вспомнили про Эльзу Леждей. В конце пятидесятых она считалась восходящей звездой кино. Первый муж актрисы – режиссер Владимир Наумов – снимал красавицу жену в каждом фильме. Затем их отношения закончились, а вместе с ними – и карьера Леждей.

Почти десять лет актриса сидела без работы. Новая роль стала для нее настоящим подарком судьбы. Леждей сразу влилась в команду и украсила собой скучный кабинет Пал Палыча, в котором, собственно, и разворачивалось основное действие в первых сериях...

Бессмертный Томин

Со «Знатоками» на телевидении особо не заморачивались. Почти все действие проходило в нескольких павильонах, а форму предоставило МВД. Щелокову были нужны всего четыре серии. Но реакция на премьеру оказалась непредвиденной. Редакцию завалили письмами с просьбой продолжить сериал. Так «ЗнаТоКи» растянулись на 20 лет, превратясь из телеспектакля в полноценное кино – с трюками, погонями и выездами на натуру.

Вот только в год снималась примерно одна серия. Все остальное время артисты играли в театре. Образы Знатоков так прилипли к Мартынюку, Каневскому и Леждей, что режиссеры не видели их в других ролях.

Доходило до смешного. Устав от своих «следователей», Каневский и Мартынюк упросили художественного руководителя театра дать им хоть что-нибудь из другого амплуа – каких-нибудь преступников или злодеев.

Просьба артистов была исполнена. В спектакле «Белые флаги» по роману Нодара Думбадзе знатоки получили роли… заключенных. Но как только открывался занавес, и зритель видел Знаменского и Томина, сидящих на нарах, – раздавался дикий хохот, который не унимался несколько минут. Играть в это время актеры не могли…

Быть «То» так надоело Каневскому, что он упросил сценаристов убить себя. Ему на замену был уже подготовлен новый оперативник – капитан Токарев (Анатолий Грачев). Его в сериале называли «запасным То». Все шло по плану. В серии «Побег» злостный хулиган в исполнении Леонида Маркова стреляет в Томина из пистолета и попадает в живот. Надо ли объяснять, что это смертельное ранение? Но в следующей серии майор неожиданно воскрес! Он появился на работе – почему-то с забинтованной рукой – и снова приступил к делу.

Что же произошло? Почему Томина так и не удалось убить? Оказывается, после выхода «смертельной» серии зрители снова завалили телевидение письмами с требованием вернуть Каневского. Самые доверчивые спрашивали его группу крови и больницу, где ее можно сдать. Пришлось по просьбам трудящихся оставить Томина в органах.

Под контролем министерств и ведомств

Каждую серию «Следствие ведут…» утверждал заместитель Щелокова в должности не ниже генерала. Но даже этим дело не ограничивалось. Если Знатокам приходилось расследовать дело по части другого ведомства, например ОБХСС, то редактор отправлялся в это подразделение.

Случалось, что на сценарии стояло до десяти чиновничьих виз, начиная с сотрудников КГБ и заканчивая начальником пожарной части. Дошло до того, что на «Следствие…» стали влиять даже родственники чиновников.

Как-то куратор приехал в Останкино не один, а с маленьким внуком – учеником младших классов. Им показали серию «До третьего выстрела», в которой сотрудница по работе с несовершеннолетними погибает от рук преступников. Серия так впечатлила ребенка, что он упросил дедушку оставить тетю в живых. Пришлось уже в готовом фильме менять финал: собирать заново актеров, съемочную группу, декорации, и все – по просьбе младшего школьника. Редактор долго потом вспоминала, как и какими словами кричал режиссер. Она уже стала опасаться, не родимчик ли у него. Но ничего с приказом куратора поделать было нельзя.

Под милицейский контроль попала даже карьера артистов. В 1977 году Каневскому предложили сниматься в фильме «Собака на сене». Ему дали роль Тристана – друга Теодоро. Пробы утвердили в Госкино, на «Ленфильме» уже сшили костюм, но неожиданно режиссер взял на роль другого артиста – Армена Джигарханяна. Оказалось, он просто не знал, что все режиссеры получили негласное указание от МВД: не снимать Знатоков в других фильмах. Ведь не мог же советский милиционер распевать песню «Как-то раз пришел монах к монашке…»

Но у милицейского внимания была и хорошая сторона…

Что прощалось любимцам МВД

Леонид Каневский, знатный автолюбитель, никогда не соблюдал Правила дорожного движения, зная, что любой гаишник его простит. Георгий Мартынюк был на дорогах более сдержан, но и его авторитету применение нашлось. Ирина Розанова, которая тоже работала в Театре на Малой Бронной, купила машину, но ездила поначалу с большим трудом. Каждый вечер она подвозила Мартынюка домой. Видя живого Знаменского, автоинспекторы брали под козырек.

Милицейская слава помогала и в магазинах. Каневскому без звука отпускали дефицитные апельсины и мясо, надеясь, что, задобрив актера, они каким-то образом получат поблажку и от ОБХСС.

Но даже на таких льготных правах артисты старались вести себя скромно. Эльза Леждей, например, не просила дефицит, а обожала вязать сама и даже снималась в вещах собственного производства. Как-то на съемках у нее даже украли жилетку, которую, увы, Знатоки не смогли найти.

Уже в девяностые жена Георгия Мартынюка Ниёле Мартынюк, литовка по происхождению, вспоминала, что как-то из Литвы она везла дорогие для себя вещи, в том числе позолоченную литовскую эмблему. На таможне эмблему приняли за антиквариат и стали придираться, почему нет специального разрешения. Дело уже шло к конфискации, как вдруг в кабинете пробежал шепот: «Это же жена Знаменского!» Таможенники просто побелели. Конфликт тут же был улажен, и Ниёле пошла к выходу, где ее ждал муж. Видимо, охрана аэропорта увидела в зале ожидания самого «Знаменского» и связалась по рации, все ли в порядке с его женой...

В семье Георгия Мартынюка часто вспоминают еще один случай. Как-то жена попросила его по дороге домой купить зелень. Выходя из метро, артист подошел к бабушкам, которые как обычно стихийно торговали укропом со своего огорода. Завидев самого Знаменского, пенсионерки бросились врассыпную, забыв о своем товаре и о возрасте. Купить зелень актеру так и не удалось...

Что касается первой жены артиста, то она тоже снималась в сериале. Валентина Маркова играла небольшую роль охранницы в тюрьме. Конечно же, ее слава была несравнима с популярностью мужа. Он был нарасхват: командировки, встречи со зрителями, съемки, а она оставалась дома.

Постепенно их отношения охладели, а когда «Знаменский» начал выпивать, то полностью сошли на нет. Алкоголь стал для актера серьезной проблемой. Выпитое накануне плохо отражалось на внешности, да и на здоровье. Невоздержанный образ жизни привел «Пал Палыча» в больничную палату. Но не было бы счастья, да несчастье помогло. В больнице Георгий встретил вторую жену: она работала врачом. Перед свадьбой он обещал Ниёле бросить пить и слово сдержал.

Жизнь после сериала

Закрытие «Знатоков» совпало с нелегким периодом в жизни кино, да и самих артистов. У Эльзы Леждей в начале 90-х умер ее горячо любимый муж – артист Всеволод Сафонов. После трагедии Эльза перестала выходить из дома. Просто оказалось некуда. В театре у нее не было работы, а ходить по магазинам и одеваться стало не для кого и не на что.

Зная о тяжелом положении актрисы, профессиональный союз выделил ей помощь, но ее она приняла за порогом квартиры, стесняясь своей нищеты. Поговаривали, что последнее время Леждей стала выпивать, и это ускорило ее уход.

В 2001 году Эльзы Леждей не стало. Георгий Мартынюк до последних дней играл в родном Театре на Малой Бронной. Он ушел в 2014 году. Похоронен рядом с женой.

Леонид Каневский в лихие 90-е работал в Израиле. К счастью зрителей, сейчас он продолжает появляться в телепередаче «Следствие вели…», напоминая о тех временах, когда Знатоков знала вся страна.