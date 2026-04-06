Стартовали съемки четвертого сезона «Праздников»

Кинокомпании Russian Code и 1-2-3 Production по заказу телеканала ТНТ начали съёмки четвёртого сезона комедийного сериала «Праздники».

Сюжет проекта развернётся сразу после окончания третьего сезона. В семье главных героев Пыжовых произойдёт очередное прибавление, что заставляет родственников вновь собраться вместе. Младшим придётся научиться справляться с ответственностью, а старшим — принимать ещё большее участие в жизни семьи. Всех героев снова объединят праздники.

К главным ролям в четвёртом сезоне «Праздников» вернутся Виталий Хаев, Мария Аронова, Яна Енжаева, Никита Павленко, Анастасия Калашникова и другие.