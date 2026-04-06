Раскрыты сроки выхода новых эпизодов «Невероятных приключений ДжоДжо»

19 марта состоялась премьера седьмой части культового аниме «Невероятные приключения ДжоДжо». Проект запустился на Netflix всего лишь с одного эпизода, получив очень высокие оценки зрителей.

Спустя две недели стриминг раскрыл дату выхода продолжения мультсериала. Аниме вернётся осенью 2026 года и будет выходить еженедельно. Точные сроки релиза в Netflix назовут ближе к премьере.

Следующая часть эпизодов «ДжоДжо» выйдет осенью 2026 года на Netflix с новыми эпизодами каждую неделю. Этот график релиза является частью нашего первоначального плана и отражает пожелания авторов произведения.

«Невероятные приключения ДжоДжо: Гонка «Стальной шар» » выступает перезапуском шоу, события которого разворачиваются в конце XIX века в альтернативной Америке. В ней главные герои Джонни Джостар и Джайро Цеппели стали участниками масштабных скачек с призовыми в гигантские на тот момент $ 50 млн.