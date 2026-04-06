В России выйдет фильм «Возвращение кота» от создателей «Унесенных призраками»

30 апреля в России впервые выйдет анимационный фильм "Возвращение кота" от знаменитой студии Ghibli, подарившей зрителям такие шедевры, как "Унесенные призраками" и "Ходячий замок". Работа над фильмом шла 3 года, а руководил проектом не Хаяо Миядзаки, а Хироюки Морита, выбранный лично Миядзаки.

Полнометражный мультфильм рассказывает о том, как школьница Хару спасает загадочного котика из-под колес автомобиля и вскоре узнает, что он - принц Кошачьего королевства. Кошачий король в благодарность повелевает сделать девочку невестой его сына. Попав в волшебный мир говорящих котов и роскошных дворцов, Хару рискует навсегда потерять себя, постепенно превращаясь в кошку. С помощью кота Барона и его союзников ей предстоит опасное приключение, чтобы вернуться домой.

"Возвращение кота" тесно связано с аниме "Шепот сердца" - именно в этой картине впервые появляется Барон Гумберт фон Зиккинген, изящная статуэтка кота, оживающая в воображении главной героини. В "Возвращении кота" Барон становится уже полноценным персонажем и получает собственную историю, разворачивающуюся в сказочном Кошачьем королевстве. Таким образом, перед зрителями - спин-офф картины "Шепот сердца".

Спецпоказы фильма в городах России стартуют с 24 апреля.