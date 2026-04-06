Вышел финальный трейлер комедии «Своя в доску»

Студия «Свободное кино» и компания «Наше кино» представили финальный трейлер семейной комедии «Своя в доску». В центре сюжета — строгая учительница физики Алла Сергеевна (Ольга Лерман), чей сын Марк (Тимофей Кочнев) решает бросить школу ради сборной по скейтбордингу.

Чтобы удержать сына за партой, героиня заключает с ним пари: она сама должна пройти отборочные соревнования на рампе. Под руководством ученика-двоечника Алла Сергеевна осваивает экстремальный спорт, рискуя карьерой и репутацией, но параллельно этому постигая нечто большее.

В фильме также снялись Виктор Хориняк и Максим Карушев, а режиссёром выступил Илья Лебедев, для которого это дебютный фильм в большом прокате. Релиз ленты в широком прокате намечен на 14 мая.